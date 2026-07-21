Un Racing de Ferrol con mucho trabajo por delante

Migue Leal es el único lateral derecho puro de la plantilla Emilio Cortizas

A pesar de que ya lleva más de una semana de pretemporada, el Racing de Ferrol todavía tiene mucho trabajo por delante y cada vez le queda menos tiempo para llevarlo a cabo. El conjunto de la ciudad naval tiene que seguir construyendo una plantilla que ahora mismo cuenta con 18 integrantes, pero tres de ellos entre comillas, pues Jan Danés, una de sus incorporaciones jugará en el Somozas, el mismo equipo en el que puede recalar David Carballo, una vez que acepte esa opción.

Por último, está el caso de Chema Rodríguez que al igual que el pontés no se está ejercitando con el resto de sus compañeros hasta resolver su futuro. Esa situación, sin duda, es uno de los grandes contratiempos que tiene que solucionar cuanto antes la dirección de fútbol, pues cuando se oficialice su marcha dejará una ficha libre para incorporar a un futbolista que reúna o que se adapte mejor a lo que pide el nuevo míster, que no es otra cosa que dar lo máximo en cada partido y en cada entrenamiento, como bien está comprobando la plantilla.

De igual manera, también se encuentra en una situación parecida Ekain Azkune, que puede ser que recale en el Real Unión. Con todo, mientras no encuentra un destino óptimo se está entrenando con el conjunto verde y, de paso, tratando de convencer a su nuevo entrenador de que puede tener un hueco. Eso sí, la competencia que tiene delante es muy dura, pues están Álvaro Juan, o los recién llegados Endika Buján, Unai Ropero y Roberto Arroyo, que también se puede desempeñar en esa zona.

Eso sí, las zonas que necesitan más refuerzos son la defensa, pues sólo hay un lateral derecho puro –Miguel Leal–, y el centro del campo, donde a la espera de la llegada de Jesús Bernal, que está en un tira y afloja con el Sporting de Gijón por el tema del finiquito, faltaría un jugador con más calidad para que pueda romper algunos encuentros. De ese estilo de futbolista está Azael García, que por lo visto en los entrenamientos de esta semana, Javi Vázquez lo empleará en su sitio más natural y donde puede crear más peligro, la mediapunta.