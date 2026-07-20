Más mordiente para el ataque del Racing de Ferrol: Endika Buján se une al proyecto 

Endika Buján, durante su etapa en el Athletic Athletic Club

Después de que el año pasado el Racing de Ferrol echase en falta a futbolistas con mucho regate y uno para uno para poder desequilibrar los partidos, esta temporada Álex Vázquez no quiere que se repita. Por ello, se esforzó al máximo para traer a los mejores futbolistas o a algunos de los que más destacaron la pasada campaña y uno de ellos fue el joven Endika Buján (Barakaldo, 2003).

El extremo recala en el conjunto de la ciudad naval después de finalizar su vinculación con el Athletic Club, entidad en la que creció en todos los sentidos. El de Barakaldo llega para reforzar ese juego por banda que siempre le ha traído grandes resultados al Racing.

De acuerdo con el club ferrolano, Buján, que jugará en cualquier posición de ataque, destaca "por su verticalidad, velocidad y solvencia en el uno contra uno. Habitualmente se desempeña por la banda derecha, aunque también puede actuar en la banda izquierda o por detrás del delantero. Se trata de un futbolista dinámico, con personalidad para asumir responsabilidades con balón y capacidad de desborde".

Buján comenzó su carrera en el Danok Bat antes de recalar en el equipo de su tierra, el Barakaldo, donde completó su etapa de formación antes de dar el salto al fútbol sénior, logrando dos ascensos de Tercera a Segunda Federación y de esta categoría a Primera Federación. Su papel tan destacado con el conjunto gualdinegro le abrió las puertas del Bilbao Athletic, con el que jugó la dos últimas campañas en la división de bronce del fútbol español, midiéndose el año pasado al Racing.

Asimismo, el buen rendimiento que tuvo con el filial le abrió las puertas del primer equipo, llegando a debutar con la escuadra que dirige Ernesto Valverde en un duelo contra el Girona, que se saldó con victoria de los "Leones" por 3-0. Además de ese estreno, fue un asiduo en los entrenamientos con el primer equipo.

Ahora afronta una nueva experiencia fuera de casa, pero en una categoría que conoce muy bien, pues ya ha disputado 47 encuentros en los que anotó tres goles y repartió otras tantas asistencias. Así, con esta incorporación, el Racing suma "un futbolista joven, que destaca por su capacidad para desequilibrar en ataque, su polivalencia y su descaro con el balón, lo que ofrece nuevas alternativas al conjunto dirigido por Javi Vázquez", apuntaron desde el club.