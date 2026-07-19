La marea verde coge ritmo

La afición del Racing, durante un desplazamiento en la temporada pasada Alfaquí

Lentas, pero seguras. Así están siendo, por el momento, las renovaciones de los abonos en el Racing de Ferrol. Y es que la afición verde no quiere abandonar a su equipo por dos temporadas malas en las que no salió nada como querían. Primero descendiendo a Primera Federación tras un año en el que todo salió al revés y la pasada, sin conseguir ese objetivo de retornar a Segunda División.

Esas situaciones generaron decepción en una hinchada que esperaba más de su equipo, porque ellos, al margen de los resultados, que son los que mandan, quieren que sus futbolistas lo dejen todo en el campo. No les piden otra cosa, sino que defiendan el escudo que tanto quieren por España adelante. Algo que, en ocasiones, no sucedió. Aun así, la parroquia verde sigue a lado de sus jugadores, pero ya no tienen esa ansia por renovar el abono en estas dos semanas.

Con todo, A Malata siguió registrando filas más o menos largas de aficionados esperando ansiosos conseguir su nuevo abono. Con todo, casi tres mil racinguistas ya renovaron su vínculo otro año más –cuando el viernes se cerraron las oficinas de Malata eran más de 2.540– con el equipo de sus amores, pues la llegada de Javi Vázquez y la continuidad de varios pilares fundamentales del equipo como Álvaro Ramón o Fabio González les animaron a tomar esa decisión.

Ahora esperan que el club cumpla en materia de fichajes y haya un proyecto serio también, pues todos desean regresar al fútbol profesional lo antes posible. Ahora, se entra en las dos últimas semanas de renovaciones, en las que, como ocurrió otros años, aquellos que todavía no lo hicieron, acudan en masa para volver a formar esa marea verde que va a acompañar al equipo en todos los partidos.