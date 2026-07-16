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Racing de Ferrol

Una grúa se cae en las gradas de A Malata

Se desconocen los motivos de este suceso

Iago Couce
Iago Couce
16/07/2026 14:26
Una grúa de las que opera en A Malata cayó encima de las gradas
Una grúa de las que opera en A Malata cayó encima de las gradas
Cedida
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Parece que las obras de la cubierta de A Malata tiene la 'meiga'. Después de años de abandono y pequeños arreglos que no aguantaron lo que correspondía, parecía que este año todo iba a cambiar, pues ya estaba el plan para sustituirla completamente y poner otra que realizase su función perfectamente. Sin embargo, esa esperanza de cambio se fue desvaneciendo debido a los retrasos para el inicio de la obra.

Ahora, con llegada del buen tiempo y el final de la temporada competitiva, los trabajos, que se prolongarán durante siete meses, empezaron, pero sin muchos cambios. No fue hasta el pasado martes cuando por fin se pudieron a dos grandes grúas en los exteriores del estadio retirando algunas planchas en las zonas de Preferencia y Fondo Norte, mientras otras trabajaban por dentro.

Todo parecía ir bien hasta que se produjo un accidente en el interior de A Malata, pues una de estas maquinarias cayó encima de una grada con el brazo completamente estirado después de que se rompiese el suelo que hay entre el campo y el graderío debido a un exceso de peso. Con todo, todavía se desconocen las causas de este siniestro.

[Habrá actualización]

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