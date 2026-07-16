Un Racing de Ferrol más intenso

Los futbolistas del Racing comprobaron la dureza de los entrenamientos organizados por Javi Vázquez y su cuerpo técnico Emilio Cortizas

Hay un dicho muy popular extendido en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol, que reza lo siguiente: “se juega como se entrena”. Y lo cierto es que lleva mucha razón, pues si no das el máximo en cada práctica no vas a alcanzar tu nivel más alto, ese que te puede llevar a conseguir cosas inalcanzables o que al menos lo parecen. En cambio, con esfuerzo, intensidad y trabajo eso se puede lograr y así se lo hizo saber Javi Vázquez a sus nuevos futbolistas en el primer entrenamiento oficial del equipo.

Con el campo de A Gándara como testigo, el preparador madrileño arrancó con una sonrisa su debut y así lo vio su grupo de jugadores, que también estaban felices. Con todo, eso duró poco, pues rápidamente comenzó la acción. Pero él no fue el primero en tomar el mando, sino que fueron su segundo, Carlos Díaz, y Javi Cueto, preparador físico, los que llevaron la voz cantante. Ambos dividieron a los futbolistas en cuatro grupos en los que tenían que realizar distintos tipos de ejercicios de carácter físico y les reclamaron mucha intensidad. Aquí, algunos jugadores se dieron cuenta de que iban a sufrir.

Tras una pequeña pausa, la sesión se reanudó con el balón entrando en escena. Ahí, ya se escuchó a Javi Vázquez, que empezó a pedirles, además de estar intensos, que fuesen muy dinámicos y se ofreciesen constantemente. Lo mismo sucedió con los primeros ejercicios de posesión, en los que los gritos de los técnicos resonaban en alto, pues querían la perfección. De igual manera, además de apretarles mucho, también les ofrecían una recompensa en forma de elogios que muchos agradecían.

Mientras tanto, aunque un poco más silenciosos, los tres porteros, junto con Fernando Currás, también lo dejaron todo sobre el césped, pues cada tarea que hacían era más demandante que el anterior. Además, su entrenamiento particular fue filmado por el propio preparador, algo que le servirá para corregir los errores de sus guardametas y así poder seguir mejorando.

Tras una nueva pausa, se juntaron todos los futbolistas excepto Álvaro Juan y Vicente Esquerdo, que entrenaron al margen para recuperarse de sus dolencias, y un Unai Ropero que tuvo que abandonar la sesión por una torcedura de tobillo. En esta reunión, Vázquez sacó un pizarra para explicarles que quiere “diez llegadas al área, que creemos ocasiones y que estemos pendientes tanto de los rechaces como de las pérdidas”.

Así, empezaron, en un campo reducido, a mover la pelota con mucha velocidad hacia las bandas para que los extremos y los laterales colgasen balones al área para que rematasen los atacantes. Cuando acabó la práctica, todos estaban exhaustos, pues el nivel de intensidad fue muy alto. Esto sólo fue una muestra de lo que les espera esta temporada, pues como dice el dicho: “se juega como se entrena”, y si el Racing sigue así será un claro candidato a luchar por el ascenso.