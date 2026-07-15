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Racing de Ferrol

Raúl Dacosta, a punto de firmar por el Cartagena

El ourensano es una petición expresa de Iñigo Vélez

Redacción
15/07/2026 21:12
Dacosta, durante el duelo de esta noche en A Malata
Dacosta, durante un partido en A Malata
Daniel Alexandre
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El exracinguista Raúl Dacosta parece que ya ha encontrado acomodo para esta nueva temporada. El ourensano, que no recibió ninguna oferta de renovación por parte del Racing, parece que se marchará al Cartagena, equipo que milita en el grupo 2 de la Primera Federación. 

El extremo, que no realizó su mejor curso con la elástica verde al marcar dos goles y no repartir ninguna asistencia, busca desquitarse en la Efesé, con la que espera retornar al fútbol profesional. Dacosta fue una petición expresa del preparador Iñigo Vélez, ya que lo considera fundamental para los planes que tiene para esta nueva campaña.

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