La vuelta al cole del Racing de Ferrol

Lucas Díaz ejercitándose en las instalaciones de A Malata RCF

Aunque todavía quedan muchos días para que los niños y las niñas regresen al colegio, lo cierto es que hay muchas personas que ya lo hicieron, especialmente los jugadores profesionales de fútbol, pues tienen que volver cuanto antes para poder coger la forma lo más rápido posible y así afrontar la temporada competitiva de la mejor manera posible.

En esta tesitura se encuentra ya el Racing de Ferrol, que ayer arrancó una pretemporada en la que hubo muchas novedades en todas las áreas. Para empezar, en el cuerpo técnico pues supuso el debut, aunque no de manera oficial, de Javi Vázquez como entrenador verde. Lo segundo, la llegada de nuevos futbolistas al conjunto de la ciudad naval. Y la tercera, la presencia de dos jugadores del Somozas, que realizarán, al menos, una parte de esta preparación previa al inicio del curso.

En este primer día de contacto, el nuevo técnico racinguista no quiso perder el tiempo y se reunió con dieciséis jugadores (Migue Leal, Edgar Pujol, Fabio González, Álvaro Juan, César, Saúl García, Ekain Azkune, Álvaro Ramón, Azael García, Lucas Díaz, Ger Nóvoa, Roberto Arroyo, Eric Monjonell, Unai Ropero, Vicente Esquerdo y Jan Danés, aunque jugará con el Somozas), que serán los que, por el momento, conformen la plantilla del Racing. Ahí, además, también estuvieron los juveniles Iker Ares, Pedro Bravo y Adrián Martínez, y dos futbolistas del cuadro somocense (Joel Tenreiro y Rubo). Quiénes no acudieron a esta reunión ni se entrenaron los primeros días, con permiso del club, fueron David Carballo y Chema Rodríguez, que está cerca de abandonar el club.

En esa primera charla, el madrileño dejó claro cuál es el objetivo que tiene el equipo, que no es otro que ascender a Segunda División, además de explicarles cuál va a ser el modelo de juego, cómo van a ser los entrenamientos y qué es lo que le va a pedir a cada uno de manera individual.

Una vez que finalizó este encuentro, los jugadores realizaron sus primeros ejercicios para comprobar cuál es su estado físico. Además, fueron citados, desde hoy hasta el próximo lunes, en el Hospital Ribera Juan Cardona para que se hagan las revisiones médicas y controles biométricos, para comprobar que todo está correcto. Además, todos los futbolistas tendrán que presentarse en A Gándara, para realizar una sesión a puerta cerrada y así comenzar su puesta a punto para una temporada que va a arrancar el 30 de agosto contra el Arenas de Getxo en Fadura.

Pero antes de que llegue ese fin de semana, el conjunto de la ciudad naval disputará seis encuentros de carácter amistoso para coger ritmo y que el cuerpo técnico pueda implementar perfectamente sus ideas antes del inicio de la Primera Federación. Los rivales ante los que se probarán son Villalonga (1 de agosto), Bergantiños (5 de agosto), Real Madrid Castilla (8 de agosto), Real Avilés Industrial (13 de agosto), Coruxo (21 de agosto) y Somozas (22 de agosto).