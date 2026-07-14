El primer campo de la Ciudad Deportiva del Racing de Ferrol entra en su última fase

Obras en la Ciudad Deportiva de Mandiá RCF

Quizá sean los temas más controvertidos del Racing de Ferrol por sus continuas demoras, pero por fin hay avances tanto en la Ciudad Deportiva como en la cubierta de A Malata. Y es que como comunicó el propio club, la terminación del primer campo de entrenamiento está muy cerca, aunque no llega para el inicio de la pretemporada. En cuanto a la cobertura del estadio, ya se pueden apreciar cómo las grúas están retirando algunas partes en las gradas de Preferencia y Fondo Norte.

En un comunicado, el club de la ciudad naval confirmó que la adecuación del terreno de juego entra en su última fase, lo que provocaría que el equipo se pueda ejercitar allí de una vez por todas. Con todo, no establecen un plazo fijo para su traslado, por lo que también aclararon que parte de la pretemporada se realizará en A Gándara.

En este sentido, explicaron que una vez se complete la capa de drenaje, el siguiente paso es extender la arena sobre la que se colocarán los tepes de césped. Es en este instante cuando se entra en el proceso más delicado pues para "conseguir un correcto enraizamiento se requieren unas condiciones óptimas de humedad, temperatura y, especialmente, riego", apuntaron. Así, para garantizar el suministro de agua, está previsto la excavación de un pozo para completar el aporte hídrico para el mantenimiento del terreno de juego.

Trabajos previos en Mandiá

Eso será la parte final de unas obras que comenzaron hace muchos meses, con una serie de trabajos que "si bien no resultaron apreciables a simple vista. La empresa Prace ha ejecutado la red de pluviales y saneamiento, las canalizaciones eléctricas y el alumbrado, además del cierre perimetral de la instalación y la construcción del aparcamiento situado junto al acceso principal", dijeron.

De igual manera, también se llevó a cabo la adecuación del terreno donde se ubicarán los campos de hierba natural y se establecieron las parcelas en las que se situarán los de césped artificial. En concreto, el club indicó que "se han movido más de 8.300 metros cúbicos de tierra. Las persistentes lluvias registradas entre noviembre y abril complicaron notablemente estas labores, llegando incluso a impedir en determinados momentos las excavaciones debido al carácter arcilloso del terreno y a la imposibilidad de operar con maquinaria pesada".

Esta situación provocó que fuese necesario aportar más de 1.400 metros cúbicos de piedra y 4.250 metros cúbicos de zahorra artificial, para crear una base sólida y que se pudiese asentar el campo principal, aquel en el que se ejercitará el primer equipo verde. Una vez que se terminaron esos procesos, Calfensa comenzó a instalar una red de drenaje y recogida de agua pluvial, un sistema de riego y el drenaje perimetral, para que el terreno de juego no sufra de acumulación de agua.

Ahora, el siguiente paso que tendrá que hacer esta empresa es extender la tierra vegetal y nivelarla para poder colocar un césped que "está compuesto por dos especies de hierba cultivadas previamente en otro emplazamiento y transportadas en grandes rollos que pueden superar la tonelada de peso", indicaron y añadieron que "la nueva "alfombra" racinguista quedará instalada en apenas tres o cuatro días. Posteriormente, se llevará a cabo el cosido con fibras de césped artificial que convierten el terreno en un sistema híbrido, una operación que se prolongará aproximadamente una semana y que se desarrollará de forma ininterrumpida durante las 24 horas del día". Una vez pase eso, el campo ya estará listo para que el primer equipo se pueda ejercitar.

Obras en la cubierta

Asimismo, esas no son las únicas obras de las que está pendiente el Racing, pues en A Malata, su hogar, también están muy ocupados. Desde primera hora se pudieron ver dos grúas de distinto tamaño que empezaron a retirar diferentes partes de la cubierta, tanto en la grada de Preferencia como en la de Fondo Norte.

Este proceso supone un avance muy importante, puesto que la transformación del estadio está un poco más cerca. Eso sí, todavía queda mucho por hacer, pues es una obra de siete meses de duración y que afectará al equipo. De hecho, probablemente, el club tenga que reubicar a los socios de esas gradas en los partidos que el Racing juegue en casa.

Este proceso de retirada de las placas tendrá una duración aproximada de tres semanas. Una vez se finalice, se procederá a la instalación de las nuevas planchas de acero, que serán de color verde, para que el recinto deportivo vaya cogiendo su forma final. Sin duda, con estas dos novedades, se esperan unos meses de mucho movimiento tanto en Mandiá como en A Malata.