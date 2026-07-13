El Racing de Ferrol completa su calendario

Imagen de archivo de un partido disputado entre el Racing de Ferrol y el Coruxo Ricardo Grobas

Después de varias semanas con muchas incógnitas en relación a los dos últimos encuentros de los seis que va a disputar en la pretemporada –Vilalonga (1 de agosto), Bergantiños (5 de agosto) y Real Madrid Castilla (8 de agosto) y Real Avilés Industrial (13 de agosto)–, el Racing de Ferrol decidió despejarlas todas de vez.

El quinto rival del equipo ferrolano será un club histórico del fútbol gallego como es el Coruxo, que milita en Segunda Federación. Este encuentro, programado para el viernes 21 de agosto, supondrá también el regreso de la competición a Ferrolterra, pues el lugar escogido para su disputa es el Campo Municipal de A Pedreira, lugar donde juega el Galicia de Mugardos.

Mientras tanto, el último choque será contra un conjunto con el que tiene mucha relación y servirá para tomar muchas notas. No en vano, el sexto oponente será un Somozas, con el que firmó un acuerdo de filialidad y que se nutrirá de algunos jugadores del Racing que tengan ficha sub 23. Además, este partido llega sin apenas descanso, pues está fijado para el sábado 22 de agosto, un día después del duelo ante el Coruxo. En este caso, el escenario seleccionado para jugar es el Campo Bernardino Breijo, situado en Cerdido.

Así se pone fin a un pretemporada en la que el conjunto entrenado por Javi Vázquez, disputará seis choques contra equipos de distintas categorías y que le permitirá hacer un análisis detallado de su plantilla. De igual manera, se confirma que el Racing no jugará ningún encuentro en A Malata hasta el 13 de septiembre (tercera jornada), fecha en la que jugará, si las obras en la cubierta lo permiten, ante el Real Unión.