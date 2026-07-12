Segunda semana para renovar los abonos del Racing de Ferrol

La campaña de abonados del Racing de Ferrol ya está en marcha Daniel Alexandre

Alrededor de millar y medio de socios del Racing han renovado ya su abono para esta temporada. Y este lunes, que empieza la segunda de las cuatro semanas que dura la primera fase de la campaña ‘Iso que nos une’, la entidad de la ciudad naval espera que esa cifra siga subiendo de manera paulatina para acabar sumando a la causa al mayor número posible de adeptos.

Los interesados podrán renovar su abono tanto de manera presencial –en las oficinas que el Racing tiene en A Malata, de lunes a jueves entre 10.30 y 16.30 y los viernes de 10.30 a 13.30 horas– como de forma online –a cualquiera hora, a través de la web oficial del club–. El carnet de socio da derecho a presenciar en el estadio de la ciudad naval los 19 partidos del campeonato regular del grupo 1 de Primera RFEF –el Racing de reservar el derecho de designar dos encuentros como ‘Día del club’ y que los socios racinguistas tengan que pagar su localidad.

Después

Una vez finalizada la primera fase se abrirá una segunda, del 3 al 7 de agosto, destinada al cambio de asiento –siempre en la misma grada– o mejora de ubicación en el estadio –a una grada de precio superior–. Con posterioridad, desde el 10 de agosto empezará la fase destinada a las nuevas altas, que deberán presentar su DNI para poder llevar a cabo un trámite para que el pago se puede hacer tanto al contado como a través de tarjeta.

El objetivo es subir la cifra de abonados para, de esta manera, acercarse a los nueve mil, que es la cifra marcada como tope. La pasada campaña, la entidad de la ciudad naval superó los ocho mil socios en sus filas.