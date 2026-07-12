Quién es quién en el cuerpo técnico del Racing de Ferrol

Javi Vázquez, durante su presentación como entrenador del Racing Jorge Meis

La llegada de Javi Vázquez al banquillo lleva aparejada la de un cuerpo técnico que intentará llevar al Racing lo más arriba posible en la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. Muchos de sus integrantes ya coincidieron con el preparador madrileño en etapas pasadas, mientras que otros se mantienen de la temporada pasada. Este es un repaso de los componentes del nuevo ‘staff’ del conjunto de la ciudad naval.

Carlos Díaz seguirá como mano derecha

Carlos Díaz, ‘Maño’, será esta temporada el encargado de ejercer el papel de segundo de Javi Vázquez. Ambos formaron tándem la temporada pasada en el Algeciras, a donde ‘Maño’ llegó procedente del filial del Leganés –con anterioridad había ejercido de ayudante en varias escuadras del grupo madrileño de Tercera Federación–. El preparador, de 30 años de edad, sería la mano derecha de Vázquez en el banquillo y lo ayudará a tomar las decisiones correctas tanto a nivel táctico como en la dirección de grupo.

Javi Cueto trabajará en la parcela física

También se trae Javi Vázquez del Algeciras al que será responsable de la preperación física. Javier Cueto, con apenas 24 años, ya conocía al nuevo preparador racinguista del Talavera, donde coincidieron en la campaña 24/25 y debutó en un cuerpo técnico, así que se trata de una persona de la máxima confianza del nuevo preparador se ha convertido en un hombre básico en los esquemas del entrenador madrileño. Tras una breve carrera como jugador en León, Cieza se formó en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Christian Parra, labor profunda de análisis

A sus 30 años, y después de foguearse en varias escuadras del fútbol madrileño, donde ha desarrollado tareas de videoanálisis y ‘scouting’, Christian Parra tendrá el papel de analista táctico del cuadro verde. Es otro de los hombres que llegan a la entidad de la ciudad naval desde el Algeciras, lo que permite a Javi Vázquez rodearse de gente su total confianza. Su estudio táctico de los rivales permitirá preparar cada jornada con datos que faciliten la toma de decisiones.

Fernando Currás moldeará la portería

Fernando Currás llega del Lugo, donde estuvo las siete últimas temporadas, para encargarse de la preparación específica de la portería esta temporada. Él será el recambio de Roberto Valeiro y tratará de aportar su experiencia a la hora de mejorar el rendimiento de los metas con los que trabaje, ya sean jóvenes o veteranos. Es lo que ha intentando hacer en el club de su ciudad natal y lo que tratará de hacer para continuar con su crecimiento.

Fer López y Miguel Gallego se mantienen

Además de todas las caras nuevas que habrá en el cuerpo técnico del Racing, también formarán parte de él personas ya conocidas y que estuvieron la pasada temporadas en las filas de la escuadra de la ciudad naval. Es el caso de Fer López, que seguirá haciendo las labores de readaptador de los futbolistas tras estar lesionados; y de Miguel Gallego, que seguirá vinculado al departamento de preparación física en el que esta temporada Javi Cieza estará al frente después de estar la pasada campaña con Vázquez en el Algeciras.

Este cuerpo técnico permite al Racing seguir consolidando una estructura multidisciplinar para, de esta manera, encarar con las máximas garantías, la próxima temporadas. Se trata, sobre todo, de optimizar el rendimiento diario del equipo para, de este modo, quedar entre los mejores el campeonato liguero del grupo 1 de Primera RFEF y tener aspiraciones de luchar por el retorno al fútbol profesional español.

Será a partir del miércoles cuando la plantilla racinguista empiece la puesta a punto de la temporada, primero con las pruebas médicas y luego con el trabajo de campo.