El Racing de Ferrol pone el candado a su portería con Jan Danés

Jan Danés, durante un encuentro con el Olot Cedida

La maquinaria del Racing de Ferrol no deja de trabajar. A falta de cuatro días para que comience la pretemporada, el conjunto verde todavía continúa incorporando futbolistas que le permita dar ese salto de nivel y le ayude a conseguir el gran objetivo: regresar a Segunda División. Por ello, está creando una plantilla en la que está mezclando veteranía y juventud. En esta ocasión, el club ferrolano apostó por esta última gracias a la llegada de Jan Danés.

El guardameta, que procede de la UE Olot, quiere afrontar un nuevo reto con sus 21 para seguir creciendo de manera profesional y no encontró un mejor sitio que hacerlo en Ferrol. Además de poner el candado a la portería verde, el catalán será uno de esos jugadores, como había apuntado Álex Vázquez durante el anuncio del acuerdo de filialidad con el Somozas, que se ejercite, al menos en pretemporada con el Racing, pero que competirá con la escuadra somocense.

Danés se formó en la cantera del Girona, equipo en el completó toda su formación en las categorías inferiores antes de embarcarse en el proyecto del Olot en la temporada 2024/25. Con el conjunto catalán, que milita en la Segunda Federación, dio un paso más en su crecimiento como portero, ganando experiencia competitiva y mejorando en muchas aspectos. De hecho, su buen hacer despertó el interés de varios clubes de una división superior, como es el caso del Racing, que ata a uno de los mejores porteros jóvenes del fútbol catalán.

De acuerdo con el club, el meta se caracteriza por "sus buenas condiciones físicas, una destacada presencia bajo palos y capacidad para intervenir tanto en acciones de reflejos como en situaciones de uno contra uno". Además, añaden que su incorporación "responde a la apuesta del Racing Club Ferrol por el desarrollo de jóvenes futbolistas con proyección, facilitando su evolución mediante el trabajo diario con el primer equipo y la acumulación de minutos oficiales en la UD Somozas. Desde el club le damos la bienvenida y le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa de su carrera deportiva", indicaron.