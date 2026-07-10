Vicente Esquerdo, nueva incorporación del Racing de Ferrol

Esquerdo se formó en el Valencia CEDIDA

Vicente Esquerdo jugará esta temporada en el Racing de Ferrol. El centrocampista alicantino, de 27 años de edad, reforzará el mediocampo racinguista en el grupo 1 de Primera RFEF, categoría en la que ha jugado las tres últimas campañas.

Esquerdo, formado en las categorías inferiores del Valencia, viene de la Ponferradina -con anterioridad jugó en Castellón o Arenteiro-, donde ha jugado los dos últimos cursos -en ambos se quedó a las puertas de conseguir al ascenso a Segunda-. Su incorporación tratará de aportar su calidad técnica y experiencia.

Nacido en la localidad de Calp, Esquerdo es un centrocampista zurdo de perfil ofensivo que destaca por su visión de juego, capacidad asociativa y calidad en el último pase. Además, su movilidad y facilidad para hallar espacios lo hacen especialmente valioso a la hora de llevar el peso.

En Primera RFEF, Esquerdo ha jugado más de 7.600 minutos repartidos en más de cien compromisos, en los que ha anotado cuatro tantos.