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Racing de Ferrol

Vicente Esquerdo, nueva incorporación del Racing de Ferrol

El centrocampista alicantino llega para aportar su calidad técnica y calidad en el último pase

Juan Quijano
Juan Quijano
10/07/2026 18:25
Esquerdo, en sus anteriores etapas
Esquerdo se formó en el Valencia
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Vicente Esquerdo jugará esta temporada en el Racing de Ferrol. El centrocampista alicantino, de 27 años de edad, reforzará el mediocampo racinguista en el grupo 1 de Primera RFEF, categoría en la que ha jugado las tres últimas campañas.

Esquerdo, formado en las categorías inferiores del Valencia, viene de la Ponferradina -con anterioridad jugó en Castellón o Arenteiro-, donde ha jugado los dos últimos cursos -en ambos se quedó a las puertas de conseguir al ascenso a Segunda-. Su incorporación tratará de aportar su calidad técnica y experiencia.

Nacido en la localidad de Calp, Esquerdo es un centrocampista zurdo de perfil ofensivo que destaca por su visión de juego, capacidad asociativa y calidad en el último pase. Además, su movilidad y facilidad para hallar espacios lo hacen especialmente valioso a la hora de llevar el peso. 

En Primera RFEF, Esquerdo ha jugado más de 7.600 minutos repartidos en más de cien compromisos, en los que ha anotado cuatro tantos.

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