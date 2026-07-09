La Primera RFEF renueva sus proyectos

Javi Vázquez, entrenador Racing Ferrol Jorge Meis

El pobre nivel dado por el Racing la pasada temporada motivó la llegada de Javi Vázquez para hacerse cargo de la preparación del equipo ferrolano. Pero el estreno del entrenador madrileño no será el único que se registre esta temporada en el grupo 1 de Primera RFEF. Al contrario, serán seis más los banquillos que tendrán nuevo inquilino, unos por no haber alcanzado los objetivos que tenían marcados y otros porque sus entrenadores prefirieron irse a otros destinos.

Es la manera con la que todos ellos intentarán cambiar al rumbo errático que describieron la temporada pasada y que los dejó lejos de sus metas por unas más cercano a la ambición de sus proyectos. Así que de nuevo volverán a ser muchas las formaciones que traten de colarse entre los mejores de la tabla clasificatoria para, de esta manera, luchar por dar el salto a Segunda.

En cambio, trece escuadras de la categoría de bronce mantienen esta temporada al entrenador de la pasada. Es el caso de uno de los conjuntos que el curso anterior bajó de Segunda (Mirandés), dos de los que se clasificaron para los playoffs de ascenso (Zamora y Ponferradina) y otras que cumplieron sus objetivos, bien por quedarse cerca de meterse en las eliminatorias para dar el salto al fútbol profesional o por salvarse pero, además, en todos los casos, dando un nivel más o menos bueno (Pontevedra, Barakaldo, Mérida, Arenas de Getxo y Cacereño).

Ascendidos

Además, se da la circunstancia de que, de los seis equipos que la temporada pasada lograron el ascenso a Primera RFEF, cinco mantienen a su entrenador. Es el caso de los campeones de los grupos 1, 2 y 4 de Segunda RFEF (Deportivo Fabril, Real Unión de Irun y Extremadurd), además de los dos de los consiguieron dar el salto de categoría tras los playoffs (Coria y UD Logroñés). Solo el Ourense CF, cuyo entrenador, Borja Fernández, apostó por irse al Lugo en vez de seguir en la ciudad de As Burgas, ha cambiado de preparador.

Con estos mimbres, la categoría de bronce del fútbol español se prepara para una temporada en la que la exigencia volverá a ser máxima de cara a conseguir los objetivos marcados por los participantes. A partir de ahora, toddas las escuadras empezarán a prepararse para llegar en las mejores condiciones al próximo campeonato liguero.