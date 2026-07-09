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Racing de Ferrol

El portero Jesús Ruiz será rival del Racing de Ferrol con el Mirandés

El cancerbero jugó en el cuadro verde en Segunda hace dos temporadas, con resultado de descenso

Juan Quijano
Juan Quijano
09/07/2026 19:52
Jesús Ruiz, uno de los destacados del Racing hace dos temporadas
Jesús Ruiz, uno de los destacados del Racing hace dos temporadas
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El portero Jesús Ruiz, que jugó en el Racing en Segunda en la temporada 23/24, lo hará esta campaña en el Mirandés, en el grupo 1 de Primera RFEF.

El cancerbero catalán, uno de los más destacados del cuadro verde en un curso que, sin embargo, se saldó con el descenso, viene de jugar en el Burgos en la categoría de plata.

Será otro de los ex a los que se enfrente el conjunto de la ciudad naval.

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