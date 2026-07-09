Racing de Ferrol
El exracinguista Jauregi jugará en Primera en las filas del Málaga
El delantero vasco firmó su renovación con la escuadra de la Costa del Sol
El delantero Eneko Jauregi, que hace dos temporadas jugó en el Racing en Segunda, lo hará esta en Primera en las filas del Málaga.
El atacante, que marcó siete goles en su etapa como racinguista, anotó cuatro la pasada campaña en los casi 700 minutos -repartidos en 25 partidos- que disputó en el cuadro de la Costa del Sol.
Con él terminó consiguiendo el ascenso a la máxima categoría.