El exracinguista Jauregi jugará en Primera en las filas del Málaga

Jauregi, durante su etapa en el Racing Jorge Meis

El delantero Eneko Jauregi, que hace dos temporadas jugó en el Racing en Segunda, lo hará esta en Primera en las filas del Málaga.

El atacante, que marcó siete goles en su etapa como racinguista, anotó cuatro la pasada campaña en los casi 700 minutos -repartidos en 25 partidos- que disputó en el cuadro de la Costa del Sol.

Con él terminó consiguiendo el ascenso a la máxima categoría.