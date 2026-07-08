Unai Ropero: calidad y polivalencia para el ataque del Racing de Ferrol

Unai Ropero, durante su etapa en el Alavés Cedida

A pesar de tener numerosas ofertas de muchos equipos como el Real Murcia, la Ponferradina o el Zamora, finalmente Unai Ropero (Vitoria-Gasteiz, 2001) se inclinó por la propuesta deportiva que le ofreció el Racing de Ferrol para continuar con su prometedora carrera como futbolista. No en vano, es una de las perlas del Deportivo Alavés, que vio con buenos ojos la cesión, con opción de compra, al conjunto de la ciudad naval.

De acuerdo con la entidad de A Malata, el vitoriano se caracteriza por ser "un delantero polivalente, capaz de desenvolverse en cualquiera de las posiciones ofensivas, tanto en ambos extremos como de segundo delantero. Su potencia en carrera, capacidad de atacar los espacios y facilidad para llegar al área desde la segunda línea son sus principales virtudes", indicó en un comunicado.

Además, prosiguen, "gracias a a su movilidad y polivalencia, le permite adaptarse a diferentes contextos del juego y aportar valor tanto en transiciones como en ataques posicionales". Sin duda, estas características van a aportarle muchas cosas positivas al nuevo equipo de un Javi Vázquez que lo llamó personalmente para explicarle el nuevo proyecto verde que espera que culmine con el ascenso a Segundo División.

Formación

Ropero se formó en el CD Ariznabarra y el Aurrerá de Vitoria, antes de incorporarse al Alavés, club en el que completó toda su formación hasta conseguir debutar con el primer equipo contra el Terrasa en la Copa del Rey. Como no tenía hueco en en la formación vitoriana, se marchó cedido al Eldense, en Segunda División, y al Hércules, en Primera Federación, donde acumuló mucha experiencia para su corta edad. Así, a pesar de tener 24 años, ya acumula 105 partidos y más de 6.400 minutos en el fútbol nacional. En total, el delantero firmó seis goles y repartió tres asistencias.

Así, con la llegada de Unai, el conjunto ferrolano va apuntalando algunas facetas claves. Con todo, el club sigue buscando otro delantero en el mercado, algún medio -están muy cerca Jesús Bernal y Vicente Esquerdo-, así como otro defensa, siendo David Castro el favorito. Por el momento, Javi Vázquez cuenta con quince futbolistas (Lucas Díaz, César Fernández, Edgar Pujol, Migue Leal, Álvaro Ramón, Fabio González, Azael García, Ekain Azkune, Chema Rodríguez, Saúl García, Álvaro Juan, David Carballo, Ger Nóvoa, Roberto Arroyo y Eric Monjonell), pero no es seguro que inicien todos la pretemporada, prevista para el 15 de julio.