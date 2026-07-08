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Racing de Ferrol

Más de un millar de aficionados del Racing de Ferrol renovaron su abono

Este proceso se puede realizar hasta el 31 de julio

Redacción
08/07/2026 21:00
A Malata campaña abonos Racing de Ferrol
Aficionados haciendo cola para renovar su abono
Daniel Alexandre
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La campaña de abonados del Racing de Ferrol, a pesar de su tumultuoso inicio, continúa avanzando lenta, pero segura. Al finalizar el tercer día, el conjunto de la ciudad naval ya cuenta con más de un millar de abonados, siendo casi trescientas personas las que renovaron su carnet de socio este miércoles. 

El club ferrolano recuerda que este proceso se puede realizar de forma presencial en las oficinas que tiene en A Malata –de lunes a jueves, de 10.30 a 16.30 horas; y los viernes, de 10.30 a 13.30 horas– o de manera telemática en la página web hasta el próximo 31 de julio. 

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