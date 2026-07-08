Más de un millar de aficionados del Racing de Ferrol renovaron su abono

Aficionados haciendo cola para renovar su abono Daniel Alexandre

La campaña de abonados del Racing de Ferrol, a pesar de su tumultuoso inicio, continúa avanzando lenta, pero segura. Al finalizar el tercer día, el conjunto de la ciudad naval ya cuenta con más de un millar de abonados, siendo casi trescientas personas las que renovaron su carnet de socio este miércoles.

El club ferrolano recuerda que este proceso se puede realizar de forma presencial en las oficinas que tiene en A Malata –de lunes a jueves, de 10.30 a 16.30 horas; y los viernes, de 10.30 a 13.30 horas– o de manera telemática en la página web hasta el próximo 31 de julio.