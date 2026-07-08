Luis César se une al cuerpo técnico del Valencia

Luis César, durante un encuentro ALFAQUI

Luis César Sampedro, el entrenador que más partidos dirigió al Racing de Ferrol en el fútbol profesional, emprende una nueva aventura. En esta ocasión, el preparador de Vilargarcía de Arousa se unirá al cuerpo técnico del Valencia, encabezado por Carlos Corberán.

Esta oportunidad le llega después de haber sido cesado, a principios del mes de noviembre, por el Nàstic de Tarragona, equipo que milita en el grupo 2 de Primera Federación. Previamente, estuvo en el Biggleswade United y en el West Bromwich Albion, equipo donde conoció a Corberán.