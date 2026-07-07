El Racing de Ferrol retira el vídeo promocional de su campaña de abonados

Imagen correspondiente al vídeo promocional del Racing de Ferrol RCF

Después de las numerosas críticas que recibió el Racing de Ferrol durante el pasado lunes y parte de este martes por la difusión de su vídeo promocional de la campaña de abonados, el club de la ciudad naval, después de retirar el vídeo, publicó un comunicado en el que pidió perdón a su afición por el planteamiento creativo empleado.

La campaña de abonados del Racing de Ferrol no pudo comenzar de peor manera, al menos en cuanto a la recepción del vídeo promocional para publicitarla. Además, de que para muchos de sus aficionados "llegó tarde", no gustó debido al uso de la Inteligencia Artificial para elaborarlo, ya que no plasmó realmente el sentir de la afición ni tenía esa pasión que sí que transmite una afición incansable y que tantas veces demostró por los campos españoles.

Asimismo, para muchos, el vídeo ya comenzó mal indicando que "aquí no trabaja ni Dios", algo que contradicen los datos del INE. Además, tampoco gustó que no se empleasen a socios para que apareciesen en él o los errores que hubo tanto en las camisetas que aparecían como a la hora de hablar, empezando por el propio nombre del club (Racing Club Ferrol). Así, tampoco gustó que se realizase en castellano, cuando la campaña, "Iso que nos une", está en gallego.

Estas críticas, con el paso de las horas, no hicieron más que ir en aumento. Algo que el club decidió cortar de raíz, al eliminar esa publicación y emitir un comunicado pidiendo perdón a toda su afición por lo ocurrido. El escrito de la entidad de A Malata comenzó de la siguiente manera: "Desde el Racing Club Ferrol queremos pedir disculpas a todos nuestros abonados, abonadas y simpatizantes por el planteamiento creativo de la última campaña de abonados del club".

"A partir de la conocida polarización existente en la sociedad actual, nuestra intención era la de poner en valor la figura del Racing como elemento catalizador, un espacio común abierto a todos los ciudadanos de Ferrolterra; un lugar donde tienen cabida personas de muy distinta índole política, socioeconómica y cultural. Un escenario intergeneracional en el que compartir amistades y emociones unidos por la misma pasión por unos colores. Ese sentimiento que nos une", continuó.

De igual manera, confirmaron que para la producción del vídeo "empleamos herramientas de inteligencia artificial con la mejor de las intenciones: agilizar el proceso y optimizar recursos, pero, en ningún caso, con el propósito de sustituir el cariño, el criterio, el compromiso y la dedicación que hay detrás de todas y cada una de las acciones que emprendemos", apuntó la directiva.

"Resulta evidente que no hemos sido capaces de transmitir ese mensaje como habíamos imaginado. Cuando sucede algo así, lo correcto es asumirlo, escuchar y pedir disculpas. Lamentamos profundamente el malestar que hemos generado en nuestra gente. Detrás de cada campaña, de cada acción y de cada detalle que se hace en el club hay un equipo profundamente racinguista de corazón, que trabaja con cariño, respeto e ilusión por el Racing y por su afición", prosiguió.

"Desgraciadamente, esto no evita que podamos equivocarnos. A veces las ideas salen como se pensaron; otras no consiguen llegar como deberían. Esta vez, no lo hemos logrado. Gracias a todos los que nos habéis exigido más, a quienes habéis expresado vuestra opinión con honestidad, a quienes nos recordáis cada día la responsabilidad que supone representar el escudo de este club centenario", apuntó el club sobre su deber para con su afición.

Por ello, terminaron el comunicado indicando que "vuestra exigencia nos hace mejores y nos obliga a estar a la altura de lo que significa el club para la ciudad, para Ferrolterra y para todos los racinguistas", finalizó un escrito en el que el Racing asumió toda su culpa después de un episodio que se recordará durante algún tiempo.