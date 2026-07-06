Una liga de centenarios

El Racing se medirá al club más viejo de Primera Federación, el Arenas de Getxo, en la primera jornada Emilio Cortizas

El grupo 1 de la Primera Federación es un compendio de veinte equipos entre los que se mezclan clubes con muchos años de experiencias, vivencias y dramas con otros muy nuevos, que apenas está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. No por su culpa, sino porque nacieron a partir de otras entidades que por diversas causas tuvieron que disolverse. Aun así, esa riqueza de años es lo que le va a dar otro toque picante a la tercera categoría del fútbol español.

Por un lado están los clubes centenarios, aquellos que han visto de todo en este mundo. Ya fuesen campeonatos, múltiples ascensos y descensos. Otro grupo intermedio que sobrepasa el medio siglo y una última agrupación que apenas llega a los veinte años de vida. En la primera de las divisiones comentadas se encuentran el Arenas de Getxo, Real Unión, Barakaldo, Cacereño, Racing de Ferrol y Ponferradina. En este sentido, destaca el Arenas, ya que se fundó en 1909 y fue uno de los diez equipos escogidos en formar parte de la Primera División de España 1928/29 en la recién creada Liga española. Ese honor lo recibió debido a sus cuatro finales de Copa y el título copero que cosechó en 1919.

Precisamente, este fue el año en el que se fundó el Racing, siendo el quinto equipo más antiguo de los que competirán este año en esta categoría nacional. Una división que conoce muy bien, pues afrontará su cuarta campaña bajo la denominación de Primera Federación, mientras que previamente había disputado 27 cuando se llamaba Segunda División B.

Entre sus logros, además de los campeonatos gallegos conseguidos en, destaca ese subcampeonato en la Copa en 1939 y esos 36 cursos en Segunda, lo que le convierte en el club que más años disputó esa categoría sin ascender a Primera. Precisamente, ese es uno de los objetivos a largo plazo que se marca, pero primero tiene que retornar al fútbol profesional, algo que espera hacer este ejercicio.

Ese honor centenario que tiene con el Arenas también lo comparte con el Real Unión (1915), Barakaldo (1917), Cacereño (1918) y Ponferradina (1922). A ese selecto grupo está a punto de integrarse el Mirandés, que esta misma campaña, concretamente el 3 de mayo, cumplirá cien años.

Los novicios

Después, hay un grupo intermedio al que le queda mucho para llegar a esa condición, aunque hay algún club que es una excepción. En esa situación está el Lugo, que nació en 1953 para tomar el testigo de la Sociedad Gimnástica Lucense, disuelta en 1952 y que llegó a militar en Segunda División durante tres temporadas, y el Club Deportivo Polvorín, desaparecido en 1953 por motivos económicos. Aquí también estaría el Zamora, que apareció en 1969 para sustituir al extinto Club Atlético Zamora.

Pero, los casos más llamativos son los clubes más jóvenes, aquellos que nacieron para honrar a sus predecesores, como es el caso del Unionistas de Salamanca –surge en 2013 como homenaje a la Unión Deportiva Salamanca– o a raíz de su desaparición como es el caso de la UD Ourense (2014). Otros, como el Extremadura, que emergió para que la ciudad tuviese un equipo después del adiós del Extremadura UD y CF Extremadura, o la UD Logroñés, que vivió un proceso similar.

A todos ellos, todavía les queda un largo camino por recorrer y vivir muchas cosas si quieren entrar en el selecto grupo de centenarios entre los que se encuentra un Racing que inaugurará la nueva temporada visitando al decano de la categoría, un Arenas de Getxo que también lucha por volver a vivir esos momentos de gloria deportiva.