Tímido inicio de la campaña de abonados del Racing de Ferrol
Varias decenas de socios se acercaron a A Malata para renovar su carnet con vistas a esta temporada
“Iso que nos une”, la campaña de captación de adonados del Racing de cara a esta temporada, saldó su primera jornada con varias decenas de renovaciones. Después de que las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata abriesen este lunes a las 10.30 horas, y a pesar del calor registrado a lo largo de la jornada, un goteo de racinguistas se acercaron a las instalaciones que la entidad tiene en el estadio –y otros muchos lo hicieron de manera telemática– para confirmar su apoyo a la escuadra de la ciudad naval en un ejercicio en la que tratará de superar lo realizado en la pasada temporada liguera.
La única incidencia que se registró fue en el pago fraccionado en la modalidad telemética. Problemas técnicos impidieron que se pudiese llevar a cabo este trámite en esta modalidad, pero sí se pudo realizar de manera presencial. De todas maneras, la entidad ya trabajó en solucionar este contratiempo para que, de esta manera, se pueda llevar con normalidad durante el resto de período de esta campaña.
Proceso
El de este lunes fue el primer día de una fase inicial de renovaciones que se prolongará hasta el 31 de julio. Serán cuatro las semanas que los socios racinguistas tengan para renovar su abono con la entidad de la ciudad naval y, de esta manera, no perder la posibilidad de mantener su asiento y su antigüedad. A partir de ahí, ya en agosto –en concreto desde el día 3 hasta el 7– se abrirá primero un plazo para que los que quieren cambiar su localidad en el recinto de la urbe naval puedan hacerlo. Por último, a partir del día 10 de agosto, empezará una fase de nuevas altas.
Para poder completar sin problemas este proceso, el club ferrolano ha habilitado una dirección de correo (abonados@racingclubferrol.net) para resolver todas las dudas que puedan surgir. Será la manera de que el proceso se pueda llevar a cabo de la forma más fácil que se pueda.
Después de un par de temporadas en las que la respuesta de la masa social racinguista fue espectacular –llegó a superar la cifra de 9.000 abonados, mientras que la temporada pasada fueron más de 8.000–, de cara a la campaña actual lo que se espera es acercarse lo máximo posible a la cifra que había el curso pasado. Será la manera de garantizar que el cuadro verde volverá a tener un gran apoyo desde la grada, algo que espera que redunde en los resultados deportivos que logre a lo largo de esta temporada.
La Cultural Leonesa, el club que más masa social tiene en la actualidad
Mientras que el Racing comenzó este lunes su campaña de captación de abonados, que seguirá a partir del martes de manera presencial –en las oficinas que el club verde tiene en A Malata de lunes a jueves entre las 10.30 y las 16.30 horas y los vienes solamente de 10.30 a 13.30– u online –sin límite horario a través de los espacios reservados en la página web del club–, otras entidades que jugarán esta temporada en la categoría de bronce del fútbol español siguen sumando seguidores a sus causas para realizar el mejor papel.
Por ahora, la Cultural Leonesa, recién descendida de Segunda, es la entidad que más socios tiene de cara a la temporada actual. Los 6.000 abonados que ya tiene en la actualidad suponen un gran apoyo para que Reino de León se convierta en fortín del que se escapa la menor cantidad posible de puntos y la escuadra que va a dirigir Jandro Castro puede situarse en la zona alta de la tabla clasificatoria.
Por detrás, formaciones como Jaén o Sant Andreu ya tienen más de cinco mil socios en la actualidad.