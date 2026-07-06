Tímido inicio de la campaña de abonados del Racing de Ferrol

A Malata acogió el inicio de la campaña abonos del Racing Daniel Alexandre

“Iso que nos une”, la campaña de captación de adonados del Racing de cara a esta temporada, saldó su primera jornada con varias decenas de renovaciones. Después de que las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata abriesen este lunes a las 10.30 horas, y a pesar del calor registrado a lo largo de la jornada, un goteo de racinguistas se acercaron a las instalaciones que la entidad tiene en el estadio –y otros muchos lo hicieron de manera telemática– para confirmar su apoyo a la escuadra de la ciudad naval en un ejercicio en la que tratará de superar lo realizado en la pasada temporada liguera.

La única incidencia que se registró fue en el pago fraccionado en la modalidad telemética. Problemas técnicos impidieron que se pudiese llevar a cabo este trámite en esta modalidad, pero sí se pudo realizar de manera presencial. De todas maneras, la entidad ya trabajó en solucionar este contratiempo para que, de esta manera, se pueda llevar con normalidad durante el resto de período de esta campaña.

Proceso

El de este lunes fue el primer día de una fase inicial de renovaciones que se prolongará hasta el 31 de julio. Serán cuatro las semanas que los socios racinguistas tengan para renovar su abono con la entidad de la ciudad naval y, de esta manera, no perder la posibilidad de mantener su asiento y su antigüedad. A partir de ahí, ya en agosto –en concreto desde el día 3 hasta el 7– se abrirá primero un plazo para que los que quieren cambiar su localidad en el recinto de la urbe naval puedan hacerlo. Por último, a partir del día 10 de agosto, empezará una fase de nuevas altas.

Para poder completar sin problemas este proceso, el club ferrolano ha habilitado una dirección de correo (abonados@racingclubferrol.net) para resolver todas las dudas que puedan surgir. Será la manera de que el proceso se pueda llevar a cabo de la forma más fácil que se pueda.

Después de un par de temporadas en las que la respuesta de la masa social racinguista fue espectacular –llegó a superar la cifra de 9.000 abonados, mientras que la temporada pasada fueron más de 8.000–, de cara a la campaña actual lo que se espera es acercarse lo máximo posible a la cifra que había el curso pasado. Será la manera de garantizar que el cuadro verde volverá a tener un gran apoyo desde la grada, algo que espera que redunde en los resultados deportivos que logre a lo largo de esta temporada.