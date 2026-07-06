El Racing de Ferrol apuntala su defensa con la incorporación de Eric Monjonell

Monjonelll, en su etapa en el Ibiza CEDIDA

La incorporación de Eric Monjonell (Barcelona, 2001) amplía la defensa con la que el Racing va a hacer frente a la próxima temporada en Primera RFEF. El futbolista catalán se une al club ferrolano tras desvincularse de Ibiza, entidad en la que jugó las tres últimas campañas.

Monjonell, de 1,87 metros, se formó en las categorías inferiores del Argentona, Vilassar de Mar, Badalona, Mataró y Girona, a cuyo filial dio el salto en 2020 y debutó con el primer equipo en Segunda. El nuevo futbolista del cuadro verde se fue cedido al Lommel belga para la campaña 22/23, desde el que pasó al Ibiza, en Primera RFEF.

El barcelonés destaca por su capacidad para imponerse en los duelos, su fiabilidad en el juego aéreo y su buena interpretación de las situaciones defensivas. Además, su criterio en la salida de balón ofrece la seguridad en la circulación desde atrás, lo que hace que se desenvuelva en cualquiera de los dos lados del eje de la zaga.

Monjonell llega al conjunto de la ciudad naval después de disputar casi 4.000 minutos en los sesenta partidos que disputó durante las tres temporadas en las que estuvo en el cuadro insular en la categoría de bronce del fútbol español. En esta cifra de encuentros, Monjonell marcó un total de dos goles.

El catalán se une a una plantilla ferrolana que ya cuenta con otros tres centrales más (Edgar Pujol, Chema Rodríguez y Saúl García), a los que podría sumarse David Castro si consigue desvincularse del Celje. Así que el club verde tendrá que trabajar en la salida de alguno de ellos.