El Racing de Ferrol, pendiente de desbloquear operaciones

Chema Rodríguez está en la rampa de salida del Racing Alfaquí

Apenas han pasado cinco días de julio, pero las oficinas del Racing están echando humo. Tanto el director de fútbol, Álex Vázquez, como Diego Rivas, junto con el entrenador Javi Vázquez, están trabajando sin descanso para conformar la mejor plantilla posible. Por ello, no quieren hacer ningún paso en falso e incorporar a algún futbolista que no aporte o no se adapte a la visión que quiere implantar el nuevo técnico.

Así, las llegadas y los movimientos se están produciendo a cuentagotas, pero están siendo muy medidos. De momento, recalaron en Ferrol Ger Nóvoa y Roberto Arroyo. Dos fichajes que se espera que den un salto de calidad tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva. No en vano, el primero de ellos disputó el playoff de ascenso a Segunda, y si bien tuvo un error claro, completó una grandísima campaña. El segundo, aunque no se caracteriza por ser un goleador, va a aportar al equipo mucho desequilibrio y uno para uno, algo que echó en falta la pasada temporada, sobre todo ante rivales que se encerraban. A esas dos incorporaciones se le sumaron las renovaciones clave de Álvaro Ramón, el mejor jugador del Racing del año pasado, y la de Fabio González, que desde el primer minuto se ganó el cariño de la parroquia verde.

Aunque son pocos esos movimientos, lo cierto es que para el 15 de julio, fecha en la que comienza la pretemporada, se espera que haya muchos más futbolistas que los catorce que actualmente componen la plantilla y así evitar los problemas del año pasado, cuando apenas eran doce. Eso sí, no está claro que todos terminen este nuevo curso vistiendo la camiseta verde. Uno de ellos es Chema Rodríguez. El club está trabajando para darle una salida, al igual que a Saúl García. Pero, por el momento, las conversaciones no están por buen camino, así que es probable que inicien el curso.

En el apartado de llegadas, Álex Vázquez espera que se resuelvan pronto las situaciones de Jesús Bernal y de David Castro. Ambos futbolistas quieren retornar al equipo de A Malata, pero están en dos situaciones complicadas, ya que tienen que rescindir sus contratos con el Sporting de Gijón y el Celje, respectivamente. Eso sí, en el caso de Bernal todo parece indicar que está muy próximo, debido a que el cuadro asturiano no cuenta con él y necesitar liberar espacio para el tope salarial.

De igual manera, el Racing tiene los ojos puestos en Vicente Esquerdo para reforzar la medular, pero sigue buscando un perfil más creativo y que pueda resultar diferencial en la categoría. Además, también trabaja en la llegada de dos delanteros, aunque todo dependerá de si vuelven a contar con Álvaro Giménez.