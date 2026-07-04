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Racing de Ferrol

Joel Tenreiro, primera conexión Racing de Ferrol-Somozas

El ferrolano, que acabó su etapa juvenil, ficha por el cuadro de Stili

Redacción
04/07/2026 13:56
Joel Tenreiro, saltando, durante un encuentro con el Racing Juvenil
Joel Tenreiro, saltando, durante un encuentro con el Racing Juvenil
Jorge Meis
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El acuerdo de filialidad entre el Racing de Ferrol y el Somozas ya empieza a dar sus frutos. En esta ocasión, se trata de la llegada de Joel Tenreiro (Ferrol, 2007), quien se convierte en el primer futbolista involucrado en ese trasvase de talento entre el equipo ferrolano y el somocense. 

El centrocampista, que acabó su etapa juvenil, recala en el cuadro de Stili después de renovar su contrato con el Racing, quien no lo quiere perder de vista. Ahora, tendrá una oportunidad de probarse en Tercera Federación después de que la campaña pasada hubiese realizado la pretemporada con el primer equipo verde y fuese convocado a un partido, aunque sin llegar a debutar. 

Asimismo, el Somozas también anunció la llegada de Rubo, procedente del Atlético Arteixo, y las salidas de José Pérez, Iago Domínguez, Álex Cabarcos y Pablo Ramos. 

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