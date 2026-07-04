Joel Tenreiro, primera conexión Racing de Ferrol-Somozas

Joel Tenreiro, saltando, durante un encuentro con el Racing Juvenil Jorge Meis

El acuerdo de filialidad entre el Racing de Ferrol y el Somozas ya empieza a dar sus frutos. En esta ocasión, se trata de la llegada de Joel Tenreiro (Ferrol, 2007), quien se convierte en el primer futbolista involucrado en ese trasvase de talento entre el equipo ferrolano y el somocense.

El centrocampista, que acabó su etapa juvenil, recala en el cuadro de Stili después de renovar su contrato con el Racing, quien no lo quiere perder de vista. Ahora, tendrá una oportunidad de probarse en Tercera Federación después de que la campaña pasada hubiese realizado la pretemporada con el primer equipo verde y fuese convocado a un partido, aunque sin llegar a debutar.

Asimismo, el Somozas también anunció la llegada de Rubo, procedente del Atlético Arteixo, y las salidas de José Pérez, Iago Domínguez, Álex Cabarcos y Pablo Ramos.