El Real Avilés Industrial será el cuarto oponente del Racing de Ferrol en pretemporada

Imagen del Racing-Avilés disputado en A Malata Daniel Alexandre

El Racing de Ferrol continúa dando formar a su pretemporada. Después de que el club anunciase tres compromisos seguidos –Vilalonga (1 de agosto), Bergantiños (5 de agosto) y Real Madrid Castilla (8 de agosto)– y dejase otros tantos entre interrogaciones, ahora ha decidido despejar una de las incógnitas.

Su siguiente rival será un viejo conocido, un Real Avilés Industrial con el que compitió el año pasado en el grupo 1 de Primera Federación y con el que este año volverá a coincidir en la categoría de bronce del fútbol español.

Este encuentro ante el cuadro asturiano está fijado para el jueves 13 de agosto y se disputará en el Campo Municipal Pepe Barrero de Ribadeo, un escenario que servirá como la segunda prueba de fuego real para el equipo que dirige un Javi Vázquez, que no quería muchos amistosos. De igual manera, todavía quedan otros dos encuentros por desvelarse, que casi con total seguridad se irán conociendo en los próximos para finalizar una pretemporada que se inicia este 15 de julio.

Con todo, el Racing no jugará ningún encuentro en A Malata, pues las obras en la cubierta provocan este inconveniente. Así, no es descartable que dispute algún choque más en la comarca a parte del que juegue ante el Bergantiños, en Maniños.