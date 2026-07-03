Racing de Ferrol, mismos precios y muchas novedades 

Cristina Valiño, durante la presentación de la nueva campaña Jorge Meis

Cambian caras, cambian nombres e incluso cambian cubiertas, pero lo que no cambia campaña tras campaña es un sentimiento racinguista al que hace un gran llamamiento el club verde en su nueva campaña de abonos que comienza el lunes 6 –y que se prolongará hasta el 31 de julio para renovaciones–. Así lo quiso reflejar la directora de operaciones, Cristina Valiño, en una presentación en la que la entidad dio a conocer novedades, precios y plazos de este proceso que se desarrolla bajo el lema “Eso que nos une”.

Para que la marea verde siga creciendo, el club de A Malata mantendrá los precios de la última campaña –los mismos, cabe recordar, que ya tenía hace dos ejercicios– para las personas socias, aumentando esta cifra en un diez por ciento en el caso de las nuevas altas –a excepción del abono infantil, menores de 12 años–. “Queremos que estar al lado del equipo esté al alcance de todos”, señalaba Valiño y para ello, además de congelar los citados carnets, avanzó varias novedades para esta campaña, respondiendo así a la demanda de su masa social.

Fraccionar el pago, Abono Bebé y Sénior Histórico, las novedades

La primera, el fraccionamiento de los pagos superiores a 200 euros a través del Banco Sabadell –no es necesario tener una cuenta en la citada entidad–, contando este trámite con una pequeña comisión de apertura, y que podrá realizarse tanto online como de manera presencial.

La segunda, la creación de la categoría Bebé, para todas aquellas personitas que nazcan durante la temporada y que tendrá un coste simbólico de cinco euros y que tendrá que ser tramitado por una persona abonada. “Hay gente que viene a hacer el carnet incluso antes de ir al registro”, contaba Valiño entre risas demostrando así la fidelidad de la afición racinguista. Un apoyo que desde la entidad quieren apreciar con este gesto . “Tienen que tener un espacio, es un o una socia más”, añadía.

Y si el club de A Malata quiere “criar” el racinguismo desde la cuna, también lo quiere premiar hasta el final. Para ello ha creado el Abono Sénior Histórico, que será gratuito, para reconocer “la fidelidad de toda la vida” y en el que entrarán aquellas personas que tengan 65 años de antigüedad en la entidad, con cuatro nombres ahora que recibirán esta distinción.

Otra de las soluciones que dará el club esta campaña será que en caso de fallecimiento del nombre asociado, la familia de primer y segundo grado tendrán derecho prioritario sobre su asiento liberado.

Sin amistosos en A Malata por las obras

Mantiene la casa verde el abono digital y los beneficios en las compras en la tienda oficial, así como el derecho a designar dos días del club a lo largo de la temporada.

Una temporada que, como bien apuntaba Valiño “no queremos que sea un año incómodo, queremos que sea un año importante”. La directora de operaciones hacía así referencia a unas obras en la cubierta ya comenzadas –aunque la gente todavía no vea movimiento– y que podrán ser palpables desde el próximo día 15 y cuyo plazo de finalización está fijado para finales de diciembre.

Fases de la campaña

Unos trabajos con el que tendrá que convivir masa social y equipo, por lo que el club da las gracias por toda la colaboración. En lo que a abonados se refiere estos trabajos conllevarán celebración de partidos sin cubierta –a cielo abierto en determinadas zonas; cambios provisionales de localidad dentro del estadio; ajustes puntuales en la organización de los espacios.

Unas obras por las que, como asimismo señaló Valiño, no se llevarán cabo partidos amistosos en A Malata en esta pretemporada, de la que la entidad local ya anunció la mitad de su calendario.

El Racing espera no sólo igualar la cifra de 8.545 de afición, señalando asimismo que con estos trabajos el aforo del estadio local se limitará a 9.000 –también señaló que la máxima entrada del pasado año fue de más de 7.000–. “A Malata se sigue transformando con la mayor obra de remodelación desde su construcción”, recordaba la directora de operaciones. Unos cambios por fuera y también por dentro, ya que para facilitar todas estas renovaciones y altas se ha establecido un nuevo punto en la planta baja para mayor accesibilidad.