Roberto Arroyo fortalece el ataque del Racing de Ferrol

Arroyo, vistiendo la camiseta del Osasuna Promesas en su visita a A Malata Osasuna Tajonar

Costó arrancar, pero por fin la sala de máquinas del Racing de Ferrol empieza a coger velocidad. Después de despedir junio sin apenas movimientos -sólo se renovó a Álvaro Ramón y a Fabio González y llegó Ger Nóvoa-, julio arranca con mucho más brío. No en vano, en este primer día de un mes que se antoja clave, el conjunto de la ciudad naval anunció su segundo fichaje, el de Roberto Arroyo (Valladolid, 2003), que llega procedente del Osasuna Promesas.

El vallisoletano, que se desempeña como delantero, se caracteriza por " por su velocidad, su capacidad de desborde y su amenaza constante al espacio. Se trata de un jugador vertical y con buena movilidad en la línea de ataque, que puede actuar en distintas posiciones ofensivas, aportando profundidad y dinamismo en los últimos metros", apuntan desde el club de la ciudad naval, unas virtudes que echó de menos el año pasado y que esta campaña les puede dar mucho.

Arroyo se formó en la cantera del Valladolid, donde creció desde las categorías inferiores hasta consolidarse en el Promesas donde acumuló mucho experiencia tanto en Segunda como en Primera Federación. Su buen hacer con el filial del conjunto blanquivioleta no pasó desapercibido ni para su propio club, con el que llegó a debutar en Primera División, como de otros equipos. Así, para continuar con su evolución se marchó hasta el Ibiza, en la categoría de bronce del fútbol español en el que jugó 32 partidos, anotó tres goles y repartió una asistencia.

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Sin embargo, a pesar de la buena temporada de su equipo, decidió dar un cambio de rumbo y ser marchó al Osasuna Promesas, club en el que militó las dos últimas temporadas. En total, el atacante acumula 133 en Primera Federación en apenas cuatro temporadas, en las que acumuló más de 6.800 minutos y anotó trece tantos, cuatro de ellos la temporada pasada.

De acuerdo con el Racing, con esta incorporación "sumamos al equipo a un jugador joven, con experiencia en el fútbol profesional y margen de crecimiento, llamado a aportar energía, velocidad y profundidad al ataque del conjunto verde". Ahora, la plantilla va cogiendo forma y ya tiene a catorce futbolistas que están dispuestos a luchar por el ascenso a Segunda División. Este es el primer movimiento en un mes de julio que se prevé muy intenso.