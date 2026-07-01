Racing de Ferrol y Maniños unen sus fuerzas por el fútbol femenino

El equipo femenino sénior del Maniños Cultural Maniños

El Racing de Ferrol continúa ampliando su proyecto, no sólo está buscando crecer a nivel social e institucional, sino también en el deportivo. Después de llegar a un acuerdo con el Somozas para ejercer como filial, ahora la entidad de A Malata anunció otra colaboración, esta vez con la Cultural Maniños, para que el equipo sénior femenino de la entidad fenesa, que milita en la Segunda División Gallega, se integre en la estructura verde.

Esta decisión, como señala el Racing, responde "a un objetivo compartido por ambos clubes: garantizar la continuidad deportiva de las jugadoras y seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino en la comarca". Las conversaciones entre ambos clubes comenzaron hace varios meses, después del enorme esfuerzo que hizo el Maniños por mantener a la escuadra femenina sénior. Sin embargo, experimentaron muchas dificultades para reunir una plantilla con suficientes efectivos y dar continuidad al proyecto.

En ese momento, se intensificaron las reuniones entre el conjunto de la ciudad naval y el fenés para encontrar una solución a ese problema. Y esta llegó con la integración de este equipo a la estructura racinguista para que así el trabajo realizado no se perdiese. Además, este acuerdo beneficiará a las dos entidades, "puesto que las jugadoras procedentes de la Cultural Maniños podrán continuar compitiendo en categoría sénior dentro de un proyecto con vocación de crecimiento", apuntan desde el club de A Malata.

Por otro, "el Racing Club Ferrol completa su estructura de fútbol femenino con un equipo senior, un paso que permitirá dar continuidad al proceso formativo de las futbolistas que actualmente integran sus equipos infantil y cadete, ofreciéndoles una salida natural una vez finalizada su etapa de base", aseguran.

Sin duda, es un paso adelanto para las dos entidades, ya que además de seguir teniendo a un equipo en un categoría exigente, servirá para ampliar el alcance y la difusión del fútbol femenino y que así las niñas y mujeres que quieran iniciarse, formarse y continuar practicando este deporte, tengan otro sitio más donde poder hacerlo.