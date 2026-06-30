La hora de ruta del Racing de Ferrol para regresar a Segunda

El Racing de Ferrol espera no cometer los errores de la temporada pasada Alfaquí

Cada vez falta menos para que vuelva a rodar el balón en el grupo 1 de Primera Federación. Concretamente, sólo restan 60 días para que el fútbol regrese en una categoría de bronce que volverá a reinar por su igualdad. En esa fecha de inicio se medirá al Arenas de Getxo, que supondrá el primer escollo que deberá superar el Racing de Ferrol para retornar al fútbol profesional, volver a Segunda División, un lugar que abandonó hace dos campañas tras un curso en el que no le salieron las cosas.

El grupo dirigido por Javi Vázquez espera no repetir los errores del pasado y no crear falsas expectativas que provoquen el hastío de una afición que ya va tachando días en sus calendarios para volver a ver a su equipo en acción. Para ello, tendrán que esperar hasta el 13 de septiembre (tercera jornada), fecha en la que jugará, si las obras en la cubierta lo permiten, en A Malata, contra el Real Unión, mientras que cerrará la liga el 23 de mayo visitando al Zamora.

Pero, sin duda, los partidos que van a estar marcados en rojo para la afición racinguista serán los derbis gallegos. El primero de ellos se disputará el 27 de septiembre, en Lugo, al igual que sucedió la temporada pasada. Ese día, la afición verde querrá volver a llenar el Anxo Carro. Justamente, una jornada después, tendrá lugar el primer enfrentamiento autonómico en Ferrol, ya que el grupo ferrolano recibirá al Pontevedra, para después desplazarse hasta A Coruña para enfrentarse al Deportivo Fabril. El último derbi de la primera vuelta será contra el Ourense, el 22 de noviembre en la ciudad de As Burgas.