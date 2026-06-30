Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

La hora de ruta del Racing de Ferrol para regresar a Segunda

El conjunto verde empezará una nueva campaña en Primera Federación midiéndose al Arenas de Getxo

Iago Couce
Iago Couce
30/06/2026 20:39
El Racing de Ferrol espera no cometer los errores de la temporada pasada
El Racing de Ferrol espera no cometer los errores de la temporada pasada
Alfaquí
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cada vez falta menos para que vuelva a rodar el balón en el grupo 1 de Primera Federación. Concretamente, sólo restan 60 días para que el fútbol regrese en una categoría de bronce que volverá a reinar por su igualdad. En esa fecha de inicio se medirá al Arenas de Getxo, que supondrá el primer escollo que deberá superar el Racing de Ferrol para retornar al fútbol profesional, volver a Segunda División, un lugar que abandonó hace dos campañas tras un curso en el que no le salieron las cosas.

El grupo dirigido por Javi Vázquez espera no repetir los errores del pasado y no crear falsas expectativas que provoquen el hastío de una afición que ya va tachando días en sus calendarios para volver a ver a su equipo en acción. Para ello, tendrán que esperar hasta el 13 de septiembre (tercera jornada), fecha en la que jugará, si las obras en la cubierta lo permiten, en A Malata, contra el Real Unión, mientras que cerrará la liga el 23 de mayo visitando al Zamora.

Pero, sin duda, los partidos que van a estar marcados en rojo para la afición racinguista serán los derbis gallegos. El primero de ellos se disputará el 27 de septiembre, en Lugo, al igual que sucedió la temporada pasada. Ese día, la afición verde querrá volver a llenar el Anxo Carro. Justamente, una jornada después, tendrá lugar el primer enfrentamiento autonómico en Ferrol, ya que el grupo ferrolano recibirá al Pontevedra, para después desplazarse hasta A Coruña para enfrentarse al Deportivo Fabril. El último derbi de la primera vuelta será contra el Ourense, el 22 de noviembre en la ciudad de As Burgas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620