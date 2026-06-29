Un mes de julio cargado de novedades para el Racing de Ferrol

La afición racinguista, durante un encuentro Alfaquí

Apenas quedan unas horas para que termine oficialmente la temporada 2025/26 para muchos futbolistas cuyos contratos con sus respectivos clubes finalizan el 30 de junio. Para todos esos actores –equipos y deportistas– ha sido un año de mucho esfuerzo en el que a muchos les han salido las cosas como pensaban y otros no tanto. En ese último grupo se encuentra un Racing de Ferrol que aguarda con mucha ilusión la llegada de julio, pues será un mes clave, no sólo para su devenir en este nuevo curso, sino para un futuro que pinta muy ilusionante tanto para sus jugadores como para la afición.

No en vano, en esos 31 días está previsto que se anuncie la nueva campaña de abonados, que como adelantó el presidente Manuel Ansede, seguramente sea la primera semana. De igual manera, después del anuncio de Ger Nóvoa, llegarán muchos más fichajes, sobre todo después que el 30 de junio, finalicen muchos contratos.

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Pero, sin duda, el acontecimiento más especial del próximo mes será el estreno, por fin, de la ciudad deportiva, el gran proyecto del Racing de Ferrol y del Grupo Élite. A pesar de los numerosos retrasos sufrimos por la licitación de las obras y el mal tiempo que impidió los trabajos, desde el club están muy seguros de que un campo de entrenamiento va a estar listo para que la primera plantilla se pueda ejercitar desde casi el primer día de pretemporada. Eso sí, el inicio de las pruebas físicas y de los entrenamientos, casi con total seguridad, será en una A Malata en la que ya están trabajando para cambiar la cubierta.