Fin al inmovilismo: Ger Nóvoa se convierte en el primer fichaje del Racing de Ferrol

Ger Nóvoa, durante un encuentro con la Ponferradina Alfaquí

Después de prácticamente un mes sin movimientos, por fin se acabó el inmovilismo en el Racing de Ferrol. El conjunto de la ciudad naval anunció su primer fichaje, un Ger Nóvoa (Xinzo de Limia, 1996) que llega para apuntalar la zaga verde y hacer crecer al equipo.

El ourensano era una de las piezas más deseadas tanto por el Racing como por el director de fútbol, un Álex Vázquez que ya lo tuvo en el Arenteiro. Nóvoa recala en Ferrol después de dos temporadas en la Ponferradina, equipo con el que disputó 163 partidos y acumuló 13.616 minutos en una Primera Federación que le hizo crecer como jugador.

La nueva incorporación verde destaca "por su contundencia, rapidez, concentración y capacidad para competir en los duelos. Se trata de un futbolista con una notable lectura táctica, seguro en las acciones defensivas y con criterio en la salida de balón, cualidades que le permiten aportar equilibrio y consistencia a la zaga. Su fiabilidad en situaciones de uno contra uno completan el perfil de un defensor acostumbrado a responder en escenarios de máxima exigencia", apunta la entidad.

Sin duda, se trata de un fichaje que pretender dar un salto de calidad al Racing de Ferrol, que tiene como objetivo retornar al fútbol profesional. Con su llegada se abre esta ventana de fichajes de futbolistas que acaban contrato y en la que el Racing espera pescar.