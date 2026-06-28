El Racing de Ferrol Genuine despide la temporada de gran manera

Foto Familia de todos los equipos que formaron parte de la última jornada de A Nosa Champions Futgal

La temporada para el Racing de Ferrol Genuine llegó a su fin y lo hizo de la mejor manera posible, con la celebración de la última jornada de A Nosa Champions. En esta competición, que tuvo a A Coruña como sede final, volvió a estar cargada de ilusión, emoción y mucho fútbol.

El equipo verde se desplazó hasta tierras herculinas, concretamente al campo da Leyma, para afrontar tres partidos muy reñidos contra el Torre, el Pabellón Ourense y el Deportivo. Su estreno fue contra el Torre, logrando un empate gracias a los tantos Jonathan da Conceiçao y Jesús Bello, que fue el autor del gol que puso el 2-2 definitivo.

A continuación, se midió al Pabellón Ourense, que se estrenaba en esta fecha. Al igual que el duelo anterior, el partido estuvo marcado por la igualdad. Eso, como no podía ser de otra manera, se reflejó en el marcador, que registró otro 2-2. En esta ocasión, los goleadores fueron Miguel Centeno y otra vez Da Conceiçao. Por último, quedaba medirse al equipo anfitrión, un Dépor que no había ganado ningún partido, algo que intentaría romper ante el Racing.

Sin embargo, el cuadro verde no lo permitió y venció por 3-4 gracias a las dianas de Pablo Bouza (2), Jesús Bello y Enrique Abuín. Ese triunfo no sólo sirvió para cerrar la competición ganando, sino que le permitió acabar en la segunda posición detrás del Eiris.