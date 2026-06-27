El inmovilismo del Racing de Ferrol en este mercado de fichajes está a punto de llegar a su final

La renovación de Álvaro Ramón fue el último movimiento del Racing de Ferrol Alfaquí

El Racing de Ferrol es uno de los pocos clubes que compite en el grupo 1 de la Primera Federación que todavía no ha anunciado ninguna incorporación. De hecho, más allá de la renovaciones de dos piezas claves como son Álvaro Ramón y Fabio González, la entidad de A Malata no ha registrado mucho más movimiento.

Y es que de los doce jugadores que actualmente componen la plantilla, diez ya tenían contrato, por lo que las salidas que se produjeron –Miquel Parera, Antón Escobar, Ander Gorostidi, Pascu y Markel Artetxe– se debieron al final de la vinculación con el Racing. Todos ellos ya encontraron acomodo en otros equipos de la categoría, mientras que hay varios que están explorando diferentes opciones.

Con todo, lo que importa a la afición racinguista es la llegada de nuevos futbolistas para elevar la ilusión de cara a esta nueva temporada. Y estos fichajes no tardarán en llegar. Como dijo el director de fútbol, Álex Vázquez, hay varias operaciones prácticamente cerradas que solo faltan que se hagan oficiales. Una de ellas puede ser el retorno de Jesús Bernal, que tiene una gran oferta del Racing y que está luchando para rescindir con el Sporting de Gijón. El mediocentro está haciendo todo lo posible para regresar a la ciudad naval, pero todavía parece un poco lejos debido a las trabas que están poniendo los dueños del conjunto asturiano.

Otra posible llegada, aunque también está complicada, es la de David Castro, que tiene que romper su vinculación con el Celje. Asimismo, podría recalar Ger Nóvoa, un futbolista que conoce muy bien Vázquez, ya que lo tuvo en su etapa en el Arenteiro. Además, el director de fútbol racinguista está a la espera de la finalización de contratos de distintos jugadores, cuya fecha de expiración es el 30 de junio. A partir de ese día se esperan muchos movimientos.