Markel Artetxe se despide del Racing de Ferrol: "Siempre llevaré a Ferrolterra en mi corazón"

Markel Artetxe, durante un partido con el Racing Jorge Meis

Continúan las despedidas en el Racing de Ferrol. Después de las salidas de Miquel Parera, Pascu, Antón Escobar y Ander Gorostidi, ahora se produce otra, una que quizá duela un poco más por el cariño que le tenía la afición a un jugador que defendió la camiseta verde al máximo. Ese es Markel Artetxe.

El central vasco, que recaló la pasada campaña en el conjunto de la ciudad naval procedente del Barakaldo, le dijo adiós del club a través de una emotiva carta que publicó en sus redes sociales. El futbolista empezó pidiendo perdón tanto a la entidad como a la afición, indicando que "ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Siento de corazón que no hayan salido las cosas como a todos nos hubiera gustado".

De igual manera, añadió que "durante este tiempo he tenido la suerte de conocer a gente maravillosa y no puedo estar más agradecido del cariño que he recibido desde el primer día. Aquel desplazamiento a Lugo quedará siempre en mi recuerdo, donde me enseñasteis de verdad lo que es el sentimiento racinguista. Ojalá la marea verde siga cogiendo cada vez más fuerza porque vosotros sois el Racing".

Por último, Artetxe aseguró que le "gustaría agradecer a los miembros del club, a esos trabajadores en la sombra que hacéis nuestro día a día más sencillo. Agradecer, como no, al staff y a mis compañeros que después de tantas horas juntos os he cogido cariño. Allá donde vaya, siempre llevaré un trocito de Ferrolterra en el corazón. Os deseo lo mejor en el futuro", se despidió el vasco.

Ese emotivo mensaje no pasó desapercibido para nadie, ya que tanto la afición como el club le dedicaron bonitas palabras. En este sentido, la entidad de A Malata le dijo: "Markel, entendíchelo todo. Sorte de que xogadores coma ti vistan a nosa camisola. Grazas por deixar a pel polo club e ser un racinguista máis. Toda a sorte do mundo".

Ahora, tanto Javi Vázquez como Álex Vázquez tienen que seguir trabajando en la confección de una plantilla que aspira a regresar ya al fútbol profesional. De momento cuenta con doce futbolistas, pero no es descartable que se produzca alguna salida más. En cuanto a fichajes, la incorporación de Ger Nóvoa parece que está más cerca, pero todavía no hay nada concretado.