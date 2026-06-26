El Racing de Ferrol ocupa la mitad de tabla en la liga de las ciudades

La afición del Racing sigue a su equipo fielmente Jorge Meis

El grupo 1 de la Primera Federación volverá a ser ese punto de unión en el que confluyan equipos históricos, que representan a grandes ciudades, con otros más humildes que están cumpliendo un sueño de ser considerados casi profesionales. Así, al igual que ocurrió la temporada pasada, los veinte equipos que forman parte de esta categoría visitarán emplazamientos únicos en los que a pesar de no haber un gran número de habitantes, viven el fútbol con igual o más pasión que otros sitios.

Esa situación ya se vivió el curso pasado, aunque las diferencias entre poblaciones eran mucho mayores, puesto que el Real Madrid Castilla, que este año está en el grupo 2, comandaba la tabla de localidades más habitadas con más de tres millones y medio de personas. El Racing, por su parte, ocupaba el puesto número dieciséis con apenas 64.218. Sin embargo, en esta nueva campaña la cosa ha cambiado. La entidad de la ciudad naval escala hasta el decimotercer lugar al aumentar en 149 su población.

Con todo, la subida de Ferrol no es la única que se produjo. Y es que Bilbao –351.124 ciudadanos–, representado por el Bilbao Athletic, se convierte en el líder de esta veintena de equipos que persigue un mismo objetivo, el ascender a Segunda División. Junto a ellos, también ocupan los lugares de privilegio A Coruña –251.543– y Logroño –152.150–. Curiosamente, ambos municipios serán nuevos en esta categoría, pues el año pasado tanto el Deportivo Fabril como la Unión Deportiva Logroñés jugaban en Segunda Federación.

Después de estos tres gigantes de España, hay otras ciudades que también sobrepasan esa barrera de los cien mil, como son Salamanca, León, Ourense, Barakaldo y Lugo. De todas ellas, hay que destacar a León, pues recala de nuevo en la categoría de bronce tras descender, y Ourense. En el caso de la Cidade das Burgas es llamativo, pues este año volverá a estar representada en Primera Federación, pero con otro equipo –bajó el Ourense Club de Fútbol, pero subió la Unión Deportiva Ourense–.

Así, tres de las cuatro ciudades gallegas se cuelan en el “top 10” de más pobladas, sólo Ferrol se queda un pasito por detrás, pero eso no implica nada, pues como se vio el año pasado, el Racing fue uno de los equipos con mayor número de abonados, demostrando que equipo y población son sólo uno. Esa será una de las armas que intentará emplear el conjunto dirigido por Javi Vázquez para superar a sus vecinos autonómicos y mejorar los guarismos de la pasada campaña en los derbis, pues no estuvieron a la altura de lo esperado.

En la parte baja de esta clasificación, por segundo año consecutivo volverá a haber una localidad que no supere los 15.000 habitantes. Mientras que el año pasado ese papel recayó en O Carballiño, por medio del Arenteiro, que acabó perdiendo la categoría, este año será Coria quien ocupe ese puesto. Eso sí, al contrario que el cuadro ourensano, los extremeños esperan lograr la salvación en el que será su estreno en esta división del fútbol nacional.