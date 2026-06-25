El Racing de Ferrol apuesta por espárrines conocidos en su pretemporada

El grupo verde y el Bergantiños, el pasado verano en A Pedreira Cedida

Julio, un mes que comienza, cabe recordar, la próxima semana, se presenta como unas fechas muy intensas para el Racing de Ferrol. A la espera de la llegada de nuevas caras para un proyecto verde que, eso sí, cuenta ya con capitán de navío, la entidad de A Malata destapa otras novedades para hacer frente a la próxima campaña en Primera RFEF. Categoría en la que ya sabe quiénes serán sus rivales y para los que se preparará en una pretemporada de la que ha desvelado tres de sus encuentros amistosos.

Unos trabajos de preparación que comenzarán el día 15 de julio, con las habituales pruebas médicas en estas primeras jornadas y asimismo el inicio de los entrenamientos. Todo ello para ir conformando el equipo que, a falta de confirmación oficial del inicio liguero, debutaría en competición el último fin de semana de agosto. Para llegar en el mejor estado de forma posible y con la máxima cohesión que el tiempo permita, en esas seis semanas la entidad presidida por Manuel Ansede ha hecho pública a través de sus redes sociales parte de la ruta que seguirá.

Un calendario que abrirá el primero de agosto, un poco más tarde que el pasado año –que disputó su primer choque el 26 de julio– ante un rival al que asimismo ya se vio las caras en 2025, el Villalonga –Campo de San Pedro–. Y en esta pretemporada, los jugadores verdes harán frente también a “jornadas” intersemanales con otro viejo conocido, el Bergantiños el miércoles día 5, en el primer duelo dentro de las fronteras comarcales, con O Pote como terreno de juego.

Un primer avance de pretemporada que se cierra con otro “repetidor”, un Real Madrid Castilla que, si bien en esta campaña no será adversario liguero, sí que lo será en esta preparación. Un duelo que se reeditará en el campo Kiko Rey de Cantarrana, en Viveiro, en donde el filial madridista repetirá estancia antes del inicio liguero, y que se disputará el 8 de agosto.

A estos tres partidos ya confirmados la casa verde ha anunciado que se unirán, como mínimo, otros tantos todavía en fecha y lugar por confirmar. El pasado año su lista de rivales se completó con el Fabril, Sporting de Gijón, Ponferradina y Celta Fortuna.