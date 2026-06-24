El Racing de Ferrol, de nuevo pistolero en el grupo del oeste

El Lugo será uno de los cuatro derbis que disputarán los verdes Emilio Cortizas

Sin islas, madrileños, navarros ni castellanomanchegos en el grupo 1. Son las ausencias más destacadas en la composición de los grupos que en una nueva campaña cada vez más cercana contará el cuadro del oeste.

Y es que los clubes han decidido mantener el esquema del pasado año en Primera RFEF, en esta división más o menos diagonal de la competición, en la que el Racing inicia nuevo proyecto, con nuevo entrenador, a la espera de asimismo muchas caras nuevas y, también, a estrenar cubierta y primeros campos en la ciudad deportiva.

Muchas primeras veces para la casa verde que, sin embargo, asimismo, contará con muchos viejos conocidos en un volver a empezar para los ahora dirigidos por Javier Vázquez.

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Así, serán trece las formaciones, incluido el Racing, que volverán a desenfundar sus armas en el oeste. Los más cercanos, los derbis ante Lugo, Pontevedra y Ourense CF. Una delegación gallega que pierde un componente, merced al ascenso del Celta Fortuna y el descenso del Arenteiro, y con la incorporación del Fabril, el nuevo en esta pelea autonómica.

También volverá a disputar este duelo en una liga cada vez más parecida a la “Hypertensión”, con el Real Avilés, Cacereño y Mérida. Una delegación extremeña que pasa de dos a cuatro representantes, siendo precisamente ante la AD Mérida, Extremadura, Cacereño y Coria los desplazamientos más largos a los que tendrá que hacer frente el Racing.

Así queda la división de los cuadros para la próxima campaña RFEF

Asimismo aumentan los viajes a Euskadi, ya que a los ya rivales el pasado año Athletic Bilbao B, Barakaldo y Arenas de Getxo se une el Real Unión Club de Irún, cerrando este el “top 5” de mayor distancia a recorrer. En Castilla y León, los verdes volverán a encontrarse con Unionistas de Salamanca, Ponferradina y Zamora, añadiendo esta campaña a los descendidos de Segunda División Cultural Leonesa y Mirandés –las otras dos escuadras descendidas, Huesca y Zaragoza estarán en el grupo dos–.

Una lista de viejos y nuevos conocidos que completa la UD Logroñés, que regresa a la categoría de bronce –al igual que el Ourense y el Coria–.

En el apartado de ausencias, un Real Madrid Castilla que, si ya el pasado año era el único madrileño “adoptado” en el grupo oeste, vuelve ahora el este, así como formaciones insulares tras el ascenso del Tenerife y con el Ibiza formando parte también del otro cuadro.