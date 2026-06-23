Un acuerdo para beneficiar al Racing de Ferrol y al Somozas

Enrique Guerreiro, Álex Vázquez, Juan Alonso y Míchel Alonso, durante la presentación del convenio Cedida

Después de muchos días, semanas y meses de conversaciones y reuniones, la semana pasada por fin vio la luz el acuerdo de colaboración entre el Racing de Ferrol y la Unión Deportiva Somozas, un convenio que “sin duda nos va a aportar muchísimas cosas positivas a los dos clubes y que en un principio tiene una duración de dos temporadas y a partir de ahí veremos cómo avanza todo y si estamos satisfechos prolongarlo más tiempo”, indicó un Álex Vázquez, director de fútbol del conjunto ferrolano, que estuvo acompañado en la presentación del acuerdo por Míchel Alonso, que será el coordinador entre ambos clubes, Juan Alonso Tembrás, presidente del Somozas, y Enrique Guerreiro, tesorera de la entidad somocense.

En este sentido, el ourensano comentó que “cuando llegamos aquí teníamos la intención de que existiese ese paso intermedio entre el juvenil y el primer equipo. Pensábamos que teníamos esa carencia. Entonces, empezamos a preguntar, a valorar posibilidades, surgió esta posibilidad, empezamos a tener conversaciones, ellos nos trasladaban también la problemática que tenían, y por lo que para ellos también era muy interesante establecer esta vinculación”.

Asimismo, el presidente del Somozas confirmó que “estou seguro vai ser moi bo para os dous equipos. Nós xa tiveramos un acordo cando estábamos en Segunda B co Lugo e foi moi beneficioso para ambos e esperemos que este sexa igual porque fixo que nos pode axudar moito a que non nos pasen as cousas como o ano pasado con tanto lesión”.

Además, para coordinar todo este proyecto estará una persona que conoce muy bien las dos entidades, un Míchel Alonso que se mostró muy contento de tener este papel, pues “son mis dos clubes referentes. Recuerdo con mucho cariño esas etapas con el ascenso. Entonces, a nivel personal, el que yo esté aquí, que accediera a esto y que me apartara de alguna manera de entrenar, pues es muy importante y satisfactorio, porque estuve ahí en el proceso de toda la negociación”.

De hecho, el presidente del Somozas reconoció que cuando mencionaron el nombre de Míchel para llevar a cabo este proyecto “estivemos encantados porque coñecémonos moi ben. Cando estivo aquí, nós xa estábamos na directiva, así que estamos moi contentos”.

El proyecto

Como responsable de este acuerdo, Alonso explicó que “al principio tuvimos que establecer ese vínculo de confianza entre ambos clubes. Hay que respetar la idiosincrasia del Somozas y ayudarle en las situaciones para que salga fortalecido a la hora de disponer jugadores, al tiempo que el Racing genere su propia estructura, que hasta ahora no tenía, y que sea una plataforma para los jóvenes. Los que salen de los equipos de la cantera del Racing o de la cantera de Ferrolterra para dar un paso más en su formación. La idea es ayudar a los futbolistas de talento de la zona a mejorar”. Una situación que podrían aprovechar y beneficiarse Joel Tenreiro y David Carballo, entre otros.

Así, comentó “el Somozas tiene una base de jugadores, que son sénior y algunos sub 23. Tenemos que coordinar las necesidades de los dos equipos, que deportivamente, lo que se pueda incorporar, que sea beneficioso para los dos”, dijo y añadió que “la apuesta será por los sub 23 y si tienen nivel, el Somozas va a estar encantado, igual que el Racing porque podrá jugar con los dos hasta un máximo de diez partidos. A partir de ahí, esos jugadores ya no podrían volver a bajar. Por ello, para que ninguno de los dos clubes salga más beneficiado que otro, tenemos que buscar un equilibrio”.

Además, como comentó Juan Alonso, “este proxecto e traballar con xogadores xóvenes encaixa moi ben coa forma de entrenar de Stili. Gústalle moito xogar ao fútbol e con xente xoven, así que mellor imposible porque tamén nos axudará a poder botar man deles e que non teñamos eses problemas de falta de xogadores como tivemos ao final desta tempada por culpa das lesións”.

Por último, Míchel aseguró que ya están trabajando y planificando los entrenamientos. En este sentido, apuntó que “la vida del Somozas, cómo se estaban haciendo las cosas, va seguir siendo igual y con sus horarios. Primero vamos a trabajar las renovaciones, que ya se anunciaron varias, y a partir de ahí incorporar a futbolista en base a las necesidades de ambos clubes y que los dos se beneficien”, zanjó.