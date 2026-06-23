Sangre nueva para la Primera Federación

El Zaragoza, en un duelo contra el Racing de Ferrol en Segunda, se estrenará en Primera Federación Alfaquí

Después de un fin de semana de muchas emociones para el Celta Fortuna y la Ponferradina, que culminó con el ascenso del conjunto celeste, por fin se conocen los 40 equipos que formarán parte de una Primera Federación que cumplirá seis años. La categoría de bronce, una de las más competidas tanto a nivel nacional como internacional, cada vez va avanzando de cara a una profesionalización a la que todos los clubes aspiran a llegar.

Esas cuarenta entidades que participarán en esta sexta campaña partirán con el mismo objetivo, ascender a Segunda, la división más emocionante y como había bautizado en su día el presidente del Racing de Ferrol, Manuel Ansede, entre otras muchas personas, la “Liga Hipertensión”. Con todo, luego la propia competición pondrá a cada uno en una posición que se puede corresponder o no con el nivel de los jugadores y la meta real del equipo en cuestión.

Y es que no es la primera vez que varios clubes, cuyas plantillas eran para pelear por el ascenso, se quedaron por el camino de sus expectativas, un poco lo que le pasó al Racing esta pasada campaña, y pagaron caro su poco conocimiento de una categoría que cada año que pasa está más igualada. Por ello, todas las entidades tomaron buena nota de lo que está por venir.

Los novatos

Pero, sin duda, habrá diez que tendrán que ponerse las pilas si no quieren llevarse muchas sorpresas desagradables. Estos son Águilas, Coria, Deportivo Fabril, CD Extremadura, Huesca, Jaén, Mirandés, Sant Andreu, UD Ourense y el Zaragoza. Todos ellos no saben lo que es militar en la Primera Federación. De hecho, algunos nunca llegaron a jugar en la categoría de bronce del fútbol español, mientras que otros lo hicieron bajo la nomenclatura de Segunda División B hace muchos años.

En este supuesto se encuentran el Fabril, que estuvo en la temporada 2018/19, el Huesca –la última que disputó fue la 2014/15, en la que logró el ascenso a Segunda–, el Jaén –2016/17–, el Mirandés –2018/19– y el Sant Andreu –2014/15–. Sin duda, ellos esperan aclimatarse lo más rápidamente posible a una división que no espera a nadie.

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En el otro lado de la moneda, los que tampoco jugaron bajo la otra nomenclatura están Águilas, Coria, Extremadura, UD Ourense y Zaragoza. A excepción del conjunto maño, que no sólo es el club más laureado de la categoría, sino que también el que tiene más experiencia en el fútbol profesional –acumula 58 temporadas en Primera y 29 en Segunda–, el resto de escuadras no cataron este tercer escalón nacional debido a su corta existencia.

Por ejemplo, el CD Extremadura apenas tiene cuatro años de existencia, mientras que la UD Ourense tiene doce, dos menos que el Águilas. El único que es un “rara avis” es el Coria, fundado en 1969 y que ahora afronta su primera gran experiencia a nivel nacional. Sin duda, ellos pueden aprender de Cacereño, Cartagena, Europa, Juventud de Torremolinos y Real Avilés Industrial, que acaban de completar su primer año, con más o menos éxito.

Los repetidores

Al igual que hay estrenos en Primera Federación, también hay repetidores. De hecho, así son la mayoría. Pero hay cuatro que son los veteranos, los que estuvieron desde el nacimiento de una competición que busca que apenas haya diferencia con Segunda. Esos cuatro equipos son el Algeciras, Gimnàstic de Tarragona, Real Madrid Castilla y Unionistas de Salamanca. Este cuarteto lleva cinco años luchando por salir del “barro” y ser otra vez profesionales. No en vano, quitando al cuadro salmantino, acumulan 53 campañas en la categoría de plata nacional, destacando el filial blanco con 22 cursos.

De hecho, ese trío es un asiduo de la parte alta de la clasificación, peleando por los playoffs o incluso disputándolos. Con todo, no fueron capaces de dar ese último paso y lograr ese ansiado objetivo que llevan tanto tiempo persiguiendo y que les sigue siendo esquivo, a pesar de todos sus esfuerzos.

Un camino que el Racing conoce muy bien. El equipo verde, de hecho, también puede considerarse un “veterano”, pues este año completará su cuarta participación en la Primera Federación, al igual que le sucede a Alcorcón, Antequera, Atlético Madrileño, Ibiza, Lugo, Ponferradina, Rayo Majadahonda, Villarreal B y Zamora. Sólo Bilbao Athletic, Cultural Leonesa, Mérida, Murcia y Real Unión, con cinco, y Algeciras, Nàstic, Castilla y Unionistas, con seis, superan al cuadro verde.

Con todo, hay una diferencia entre la gran mayoría de esos equipos –quitando al Alcorcón, Villarreal B y Cultural Leonesa– y la escuadra verde. Esa distinción es que ya saben lo que es subir desde esta reciente Primera Federación. Conocen el camino que les puede llevar al éxito y esperan repetirlo. Especialmente, un Racing que aspiraba a ello el año pasado y no cumplió con lo que estaba previsto.

Por ello, en esta segunda campaña consecutiva en esta división, esperan, al igual que ocurrió en el curso 2022/23, conseguir ese ascenso que ilusionó a todo el racinguismo y a la ciudad. Ahora, tanto el club como los que formen parte de la plantilla tienen la obligación de recuperar ese sentimiento, esa unión que había entre equipo y afición para sobreponerse a cualquier problema y a cualquier equipo. Eso sí, para conocer a los jugadores habrá que esperar, igual que para la composición de unos grupos que se sabrá esta semana.