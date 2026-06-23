Álex Vázquez, director de fútbol del Racing de Ferrol: "Hay situaciones avanzadas que esperemos que pronto se hagan oficiales"

Álex Vázquez, durante un acto del Racing de Ferrol Jorge Meis

Aunque todavía está siendo un mercado de fichajes con pocos movimientos en el Racing de Ferrol, lo cierto es que la dirección de fútbol, encabezada por Álex Vázquez, está trabajando para incorporar a los futbolistas más adecuados para conseguir ese objetivo que no se pudo lograr la campaña pasada.

El ourensano, que anteriormente indicó que para el inicio de la pretemporada habría un 80% de la plantilla, es consciente de que por el momento no se está cumpliendo. Con todo, se reafirmó en este pensamiento señalando que “la idea sigue siendo la misma. Al final yo creo que esto se trata de acceder a todo aquello que quieres y que se produzca en los tiempos correctos. Cuanto más tiempo tengamos para entrenar todos juntos, para iniciar esa construcción este año con el mayor número de efectivos, pues mucho mejor”, indicó y añadió que “muchas veces las dos cosas no se pueden conseguir. Nosotros vamos a pelear porque eso sea así y esperemos poder conseguirlo”.

Así, confirmó que “hay alguna situación que está avanzada y que esperemos que en los próximos días la podamos hacer oficial”, aunque no profundizó sobre la posible llegada de Ger Nóvoa. De igual manera comentó que “es normal que salgan muchos nombres y que después no tengan nada que ver. Al final hablas con mucha gente o te interesas por situaciones y eso provoca que haya muchos rumores, como es habitual en la época de mercado”.

En este sentido, Vázquez aseguró que no sólo están explorando los fichajes a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues “hay muchos futbolistas que se están yendo al extranjero. Creo que eso muchas veces provoca que las posibilidades que podamos tener aquí estén más reducidas. Por ello tenemos que abrir nuevas vías”.

Además, una de las parcelas en la que se está encontrando más dificultad es en ataque, pues “el delantero es la posición más difícil de firmar. Todos queremos jugadores que hagan goles, pero es complicado. Los propios futbolistas también son conscientes de que si eres un delantero y has hecho goles o tienes cierto nivel, vas a tener acceso a muchas ofertas. Eso hace que todo se ralentice un poco”.

Salidas

Pero el director de fútbol racinguista no sólo habló de las llegadas, sino también de las salidas, confirmando que “sí que se van a producir salidas y al final se trabaja en ese escenario y en el de las incorporaciones, y ojalá cuanto antes quede todo definido, será positivo para todos”.

Para ello, está trabajando codo con codo con un Javi Vázquez con el que “estoy muy contento. Estamos trabajando mucho. La verdad que es una pasada la capacidad de trabajo que tiene, también el conocimiento de mercado, la claridad con la que habla y con la que nos demuestra las intenciones que él tiene, los perfiles que quiere”, aseguró y añadió que “tenemos una línea clara que queremos respetar. Muchas veces eso también genera una exigencia que a veces no es fácil de cumplir, pero en este momento creo que estamos en una fase del mercado en la que tenemos que seguir peleando por aquellos perfiles que queremos”.

Por último, sobre el acuerdo con el Somozas y los jugadores sub 23, Vázquez comentó que “a priori habrá dos bloques para estos jugadores. También algún futbolista que esté en otro bloque intermedio, que quizá no tengamos las certezas de que nos pueda dar el nivel que esperamos. Pensamos que el proceso puede ser interesante que se haga así, que pueda estar en dinámica Racing, que pueda jugar con el Somozas”, finalizó.