La Primera RFEF 26/27 ya tiene su mapa

En la próxima temporada cada equipo gallego jugará dos derbis menos Martín Barreiro

La Primera RFEF de la temporada 26/27 ya tiene a sus 40 participantes. Una vez resueltas las últimas fases de ascenso que quedaban en juego, las cinco primeras categorías del fútbol español saben los que van a ser sus protagonistas. Así que el Racing, que volverá a jugar por segunda temporada consecutiva en esta categoría, ya conoce quiénes serán compañeros de viaje en el nivel de bronce nacional.

Galicia y Castilla y León son, con cinco equipos participantes, los territorios más representados en la categoría de cara a la temporada que viene. Les siguen Euskadi, Madrid, Andalucía y Extremadura, que tienen cuatro. Y así van desciendo hasta completar las trece Comunidades que tendrán mayor o menor presencia en la división. Por contra, habrá cuatro escenarios que no tendrán equipo en Primera RFEF –Cantabria, Canarias, Navarra y Castilla La Mancha, además de las dos ciudad autónomas, Ceuta y Melilla–.

Reparto autonónico Primera RFEF

De esta manera, con vistas al próximo curso el número de derbis gallegos se reduce en relación a este y será de solo ocho para cualquiera de las cinco escuadras en competición –una por provincia salvo la de A Coruña, que tendrá dos representantes–. Son partidos que no se le han dado demasiado bien a la escuadra de la ciudad naval la temporada pasada y que, con vistas a la siguiente, pretende que reflejen el cambio de actitud que la formación que va a entrenar Javi Vázquez quiere exhibir sobre los terreno de juego para que se vea una formación mucho más competitiva en relación a la que se vio en acción la temporada anterior.

Reparto

Ahora, el siguiente paso a dar será la configuración de los grupos en los que se va a dividir la categoría. A pesar de que en diferentes foros ya se han puesto sobre la mesa distintas propuestas –algunas con más sentido y otras con menos–, se espera que sea a lo largo de la semana cuando se decida qué equipos estarán en el grupo 1 y cuáles en el 2. Eso sí, partiendo de la base de que una de las condiciones que se suelen buscar es que los cuatro descendidos de Segunda –en este caso Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa y Zaragoza– se repartan de manera equitativa entre los dos grupos. Algo similar a lo que también se pretende realizar con los diez recién ascendidos de Segunda RFEF.

Una vez realizado el reparto de los dos grupos será el momento de saber qué distancia tendrá que recorrer el cuadro verde para hacer frente a los 19 partidos que va a disputar. Y, asimismo, saber qué localidades tiene que visitar la escuadra de la ciudad naval en una categoría en la que, aunque en menor escala que en Primera o en Segunda, también hay muchos representantes de ciudades más o menos grandes, algunas de las cuales son capitales de provincia e incluso de Comunidad Autónoma dentro de la península ibérica.

Calendario

Tras el sorteo de los grupos llegará el calendario. Con él se conocerá si el Racing empieza o termina la liga regular jugando en casa o a domicilio y sabrá si hay una jornada entre semana, teniendo en cuenta que en el próximo curso el conjunto de la ciudad naval no tomará parte en ninguna competición aparte del campeonato liguero, ni en la Copa del Rey ni en la Copa RFEF, lo que hará que el cuadro verde se pueda centrar exclusivamente en los compromisos ligueros.

También será el momento de analizar cuándo coinciden los desplazamientos más atractivos del campeonato para que los seguidores de la escuadra de la ciudad naval puedan planificar sus desplazamientos. Igual que la temporada pasada hubo desplazamientos masivos a los partidos jugados en Galicia y en destinos cercanos como Avilés o Ponferradina. Esta temporada puede resultar algo parecido porque, a pesar de la ausencia de un equipo gallego, la presencia de un destino más o menos cómodo como León puede beneficiar que los aficionados racinguistas viajen.

Así que, a partir de ahora, de lo que se trata es de que la escuadra verde empiece a dar forma a la plantilla con la que va a hacer frente a la próxima temporada, en la que espera realizar un papel mejor que el hecho en esta, en la que se quedó lejos de los objetivos que tenía marcados para conseguir.