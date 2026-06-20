La afición del Racing de Ferrol, llamada a marcar diferencias

Los aficionadps del Racing, durante el partido contra el Pontevedra Martín Barreiro

Los más de 8.500 socios que el Racing ha tenido esta temporada lo convirtieron en uno de los de más respaldo en Primera RFEF. Y, aunque la campaña de captación de abonados aún no está en marcha –se espera que se active a comienzos del mes de julio–, el deseo es el de mantener esta cifra... o al menos que no se reduzca demasiado después de dos temporadas negativas saldadas con el descenso de Segunda División (la 24/25) y la no clasificación para luchar por el retorno al fútbol profesional español (25/26).

Es de esta manera como el club ferrolano espera tener más opciones de acabar entre los mejores de la categoría para meterse en los playoffs de ascenso. Además, las obras de mejora que se están realizando en el recinto de la ciudad naval –ya está acometiendo la instalación de la cubierta, proceso que se prolongará hasta fina de año; y se han habilitado más de un centenar de plazas de aparcamiento– mejorarán la experiencia que supone presenciar un partido liguero del grupo de la ciudad naval.

Así que, a pesar de que otros clubes que van a competir con el Racing en la categoría de bronce del fútbol español ya han abierto su campaña de socios, el ferrolano espera volver a ser uno de los de referencia en la división la temporada que viene. Será el modo de que el proyecto racinguista tenga más fuerza en su cuarta temporada en Primera RFEF –de las seis que ha vivido–, con la intención de salir de ella hacia una meta más alta.