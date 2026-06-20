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Racing de Ferrol

Antón Escobar pone fin a su etapa en el Racing con “tristeza y decepción”

El delantero de Nigrán destaca los "aprendizajes, experiencias y grandes personas" que se lleva de Ferrol

Juan Quijano
Juan Quijano
20/06/2026 13:04
Antón Escobar, durante un partido de esta temporada
Antón Escobar, durante un partido de esta temporada
JORGE MEIS
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Punto final a la etapa de Antón Escobar. “Toca despedirme del Racing de Ferrol”, empieza el comunicado que publicó en sus redes sociales antes de mostrar su agradecimiento al club y a todas las personas que forman parte de la entidad porque “han hecho que me sintiera como en casa desde el primer día”. El delantero de Nigrán tuvo también un recuerdo para la afición racinguista “por su apoyo constante, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles”.

El atacante, además, asegura terminar esa etapa “con la sensación de que todos esperábamos mucho más de una temporada que no salió como deseábamos”. De ahí que Antón Escobar ponga fin a esta etapa con “un sentimiento de tristeza y decepción”, aunque por contra afirma que “me llevo aprendizajes, experiencias y grandes personas que recordaré siempre. Os deseo de corazón lo mejor para el futuro. Gracias, Racing“, finaliza el atacante su comunicado.

Ahora, Antón Escobar espera cerrar de cara a la próxima temporada un destino que podría ser la Cultural Leonesa.

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