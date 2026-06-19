El Racing de Ferrol, pendiente de las salidas

Chema Rodríguez es uno de los futbolistas con contrato en vigor Jorge Meis

A la espera de que se abra el capítulo de incorporaciones para la próxima temporada, el Racing mantiene un grupo de doce futbolistas con contrato en vigor de cara a la próxima temporada. Pero su intención es que esta cifra se reduzca... en un número indeterminado. Así que algunos de los futbolistas que aún tienen vínculo con la escuadra de la ciudad naval se unirán al capítulo de bajas para formar parte del conjunto ferrolano en su cuarta campaña en una categoría como es la Primera RFEF, que en el ejercicio 26/27 va a llegar a su sexto curso en el fútbol español.

Además de las marchas de Mardones y Jairo Noriega –cedidos por el Deportivo– y de Martim Tavares –prestado por el Marítimo de Funchal–, otros futbolistas que terminaban su vinculación con el club ferrolano ya han encontrado destino para el futuro próximo –el portero Parera se va a la Cultural Leonesa y los centrocampistas Gorostidi y Pascu al Huesca–. El cuadro verde está ahora a la espera de saber el destino de otros de los integrantes de esta esta plantilla.

Será a partir de que se sepa desde que base parte la escuadra de la ciudad naval cuando se empiecen a realizar los movimientos necesarios para dar forma al plantel con el que el Racing va a competir en la categoría de bronce nacional. La intención es la de dar forma a un grupo más competitivo que el de las últimas temporadas, que se saldaron de manera negativos para los intereses de la escuadra verde, que buscaba metas mayores.