El Racing de Ferrol pone punto final en Las Rozas a su actuación en LaLiga Genuine

La competición ayuda a una transformación social LaLiga Genuine

La temporada llega a su fin para el equipo Genuine del Racing con la disputa de la última jornada de la LaLiga Genuine, que tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de la RFEF, ubicada en la localidad madrileña de Las Rozas. Más de un millar de jugadores, en representación de 50 equipos, se darán cita en una competición que es un referente dentro del deporte inclusivo y que ha destacado por la ilusión y la convivencia de los participantes.

Ibiza, Fundación Albacete y Eldense serán los rivales a los que se enfrente el equipo ferrolano en una experiencia que va mucho más allá del resultado. Después de las paradas en Tarragona, A Coruña y Burgos, el Racing se presenta a esta fase final, en la que está prevista la disputa de un total de 75 partidos, con la idea de seguir creciendo en un ambiente de compañerismo, esfuerzo y aprendizaje... dentro y fuera del terreno de juego.

La participación del Racing en LaLiga Genuine vuelve a poner en valor el trabajo realizado por un equipo formado por jugadores procedentes de diferentes colectivos sociales de Ferrolterra, vinculados al ámbito de la discapacidad intelectual. Se trata de un grupo que hace del fútbol una herramienta de inclusión, respeto y transformación social.