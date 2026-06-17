Brico Depôt se une a la red de patrocinadores del Racing de Ferrol

Presentación del acuerdo entre Racing y Brico Depot RCF

rcfLa llegada de Brico Depôt aumenta el número de patrocinadores del club ferrolano. Así se constató en la presentación de un acuerdo que tiene un año de vigencia... pero la firme voluntad de prolongarla más temporadas y que el director de Marketing del club ferrolano, Daniel Agra, señaló como un paso más en la intención de la sociedad anónima deportiva de ser un agente en Ferrolterra. Esto ha hecho que ya sean más de noventa las empresas que forman parte del Club de Empresa RCF 1919, además de una importante presencia a través de las redes sociales.

“Un patrocinio no es solo un logotipo”, recordó Agra antes de dar cuenta de un apoyo que traducirá en la presencia de la marca en la parte trasera de la ropa de calentamiento... pero también en otros muchos soportes estáticos y dinámicos en el estadio de A Malata. Pero, además, la firma no solo quiere estar junto al primer equipo, sino junto a las todas entidades de base, además de ofrecer regalos y descuentos a los abonados del club ferrolano.

Mientras, el Retal Store Marketing de Brico Depôt, Matti Rossi, recordó que la suya es una firma comprometida con el entorno social y económico de Ferrolterra. Por eso explicó que este “será un binomio que nos ayuda a crecer a ambas empresas y que será una temporada positiva”. De ahí que ensalce la importancia del deporte... “y a ser más locales que nunca”.