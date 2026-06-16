Racing de Ferrol-Somozas: una unión para crecer de la mano

Emilio Larraz (izquierda) y Manolo García (derecha), durante un encuentro entre el Racing de Ferrol y el Somozas Jorge Meis

Racing de Ferrol y Somozas vuelven a unir sus fuerzas como hicieron antaño. Los dos clubes de la comarca, tal como había adelantado Stili, entrenador del conjunto somocense, a este periódico, confirmaron ese acuerdo de colaboración, con vistas de continuidad, en el que se busca potenciar la zona de Ferrolterra, Eume y Ortegal a nivel futbolístico.

Esta será la manera de que los jóvenes, especialmente los jugadores sub 23, puedan encontrar, dentro de unos años, un paso intermedio entre la base y la élite. Esta colaboración se materialozará a través de un régimen de filialidad del primer equipo de la entidad somocense, que mantedrá su autonomía jurídica y deportiva, así como su nombre original.

El acuerdo permite potenciar el fúbol de formación, así como la captación y retención del talento de la comarca, y supone un paso relevante en la consolidación de la estructura deportiva del Racing. De esta manera, los jóvenes jugadores podrán continuar su crecimiento compitiendo a un alto nivel y evolucionar sin salir del entorno del club.

Racing y Somozas comparten una forma de entender el fútbol y el desarrollo de los deportistas y de las personas. De ahí que este acuerdo siente las bases de un proyecto estable y alineado en el tiempo. La elección de la Unión Deportiva Somozas se debe a varios factores que convierten a la entidad verdiblanca en la idónea para vincularse.

La presencia del Somozas en Tercera Federación ofrece a los jugadores del Racing que entran en la categoría sénior un contexto competitivo ideal para continuar su formación. Además, la entidad verdiblanca es reconocida por su seriedad, solvencia y estabilidad institucional, lo que garantiza la evolución de los jóvenes jugadores en un convenio que nace desde una voluntad de crecimiento compartido.

Esta colaboración permitirá potenciar los proyectos deportivos de ambas entidades e impulsar el desarrollo del talento joven de Ferrolterra, además de generar sinergias en ámbitos como la formación, la metodología y la planificación deportiva.

Míchel Alonso, persona que estuvo en ambos clubes, será el encargado de coordinar esta nueva etapa y asumirá la supervisión de la filialidad entre los dos clubes, garantizando la alineación deportiva y metodológico del proyecto. De marera paralela ejercerá de responsable de formación cl club en coordinación con el director de cantera, que es Álex López.

Míchel Alonso será el encargado de coodinar este proyecto Daniel Alexandre

Este acuerdo no se limita al crecimiento de los jugadores, también al de entrenadores y profesionales del área deportiva.