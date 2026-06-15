Compás de espera en el Racing de Ferrol de cara a la la formación de la plantilla

El club ferrolano trabaja en la formación de la nueva plantilla Jorge Meis

Queda alrededor de un mes para que el Racing comience la puesta a punto para la próxima temporada y el club ferrolano mantiene la calma a la hora de dar forma a la plantilla con la que va a competir. Con doce futbolistas con contrato –los diez que siguen del curso anterior, aunque alguno podría acabar causando baja, y los dos recientemente renovados, Álvaro Ramón y Fabio González–, la dirección de fútbol estudia todas las propuestas que tiene encima de la mesa para componer el grupo con el que competir en Primera RFEF.

Con el entrenador Javi Vázquez al frente, tanto él como la dirección deportiva del club de la ciudad naval, con Álex Vázquez y Diego Rivas al mando, analizan las posibilidades que se le presentan de cara a ir ajustando los perfiles necesarios de cara a componer un cuadro que aspira a estar entre los mejores de su grupo de la categoría de bronce nacional. Sin embargo, lo temprano del momento actual hace que el club ferrolano prefiera aguardar para, así, realizar los fichajes en un momento más favorable en lo económico

Candidatos

A la espera de que se resuelvan las finales de los playoffs de ascenso a Segunda, el Racing estará pendiente también de los futbolistas de los cuatro equipos que luchan por subir a la categoría de plata que pueden resultar interesantes con vistas a formar parte de la plantilla racinguista en la tercera categoría. De hecho, el resultado de ambas series va a condicionar la permanencia o no de varios de estos jugadores en los equipos de los que forman parte de cara a la próxima temporada liguera.

Por otra parte, el Racing también está pendiente de la situación de varios futbolistas que estuvieron en su plantilla en el pasado y que ahora están en otros lugares... pero a los que le podría resultar interesante volver. Es el caso del defensa David Castro –que esta campaña ha jugado en Eslovenia pero sin tener demasiada participación– o del centrocampista Jesús Bernal –que, a pesar de estar ya recuperado de la lesión de rodilla que lo tuvo varios meses, no jugó demasiado en un Sporting de Gijón que quiere su salida–. Sin embargo, lo que pueden tardar en solucionarse estas situaciones demorará la llegada de cualquiera de ellos.

Además, desde la entidad de la ciudad naval se miran otras opciones de incorporación al grupo verde con vistas a la temporada que viene. Lo que parece que está casi descartado es la llegada de jugadores que vengan en calidad de cedidos a la entidad. Si acaso, la necesidad de contar con al menos media docena de jugadores de categoría sub 23 puede hacer que clubes de superior categoría, y que tengan un filial que está en un nivel inferior al que esté el Racing puedan realizar su préstamo.

De esta manera, en el plazo de un mes pretende ir sumando efectivos a su plantilla... pero sin dejar definitivamente formada su grupo a la espera de la llegada de futbolistas que marquen diferencias.