El Racing de Ferrol, a cuatro puntos de entrar en el club de los 200

La pasada plantilla del Racing celebra un gol Alfaquí

Cuatro puntos separan al Racing de ingresar en el club de los que ya han alcanzado, o superado, los 200 en Primera RFEF. Así que el club ferrolano, que hasta ahora ha logrado 196 en los 114 encuentros que ha jugado en las tres temporadas que ha estado en ella, espera consolidarse como el segundo con más rendimiento de los que han formado parte de la categoría de bronce del fútbol español en su historia –el primero es el Deportivo, con 219 puntos en tres cursos–.

El cuadro verde ocupa, en cuanto a puntuación, la duodécima posición en la clasificación histórica de esta división de entre los que solo han estado tres campañas en Primera RFEF. Eso le hace estar por delante de clubes que hasta ahora han disputado también 114 encuentros en la categoría de bronce como son el Castellón (194), Ponferradina (189), Ibiza (181) o Villarreal B (179) –estos tres últimos volverán a estar en Primera RFEF la temporada que viene–.

Historial

Las tres temporadas vividas hasta ahora por el equipo ferrolano han sido de diferentes signo. En la primera, la 21/22, venía de haber asegurado su presencia en la última jornada del campeonato del curso anterior para vivir un ejercicio en el que fue de menos a más para clasificarse, gracias a los 72 puntos que sumó, para los playoffs de ascenso a Segunda al acabar en la tercera plaza, lo que le hizo enfrentarse al Nàstic de Tarragona, ante el que acabó perdiendo, en un estadio de Balaídos al que acudieron más de tres mil racinguistas.

La segunda temporada del Racing en Primera RFEF, mientras, se saldó con el histórico ascenso a Segunda tras colocarse entre los mejores desde las primeras jornadas y, tras pasar un tramo de temporada malo por culpa de las lesiones, firmar una segunda vuelta extraordinaria que le hizo conseguir, con 75 puntos, la primera plaza del grupo 1. De esta manera, el cuadro verde volvía a la categoría de plata del fútbol nacional quince años después de su última etapa en el fútbol profesional, en el ejercicio 07/08.

La última campaña del Racing en Primera RFEF fue la pasada, en la que el cuadro verde llegaba de perder su sitio en el fútbol profesional español e hizo frente al campeonato de esta categoría con la intención de lograr lo antes posible el regreso a ella. Y, aunque el tramo inicial de liga regular fue bueno –hasta la decimoctava jornada estuvo metido en los puestos que daban acceso a los playoffs de ascenso a la categoría–, poco a poco fue yendo a menos, saliendo de las plazas deseadas y acabando, con 49 puntos, en un duodécimo lugar que lo dejaba fuera no solo de su primer objetivo, sino de la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey al quedarse lejos de la octava posición que daba el acceso al torneo del KO nacional.

Futuro

Así que de cara a la temporada que viene, en la que volverá a estar en el tercer escalón del fútbol nacional, la escuadra de de la ciudad naval aspira a estar a un nivel similar al de sus dos primeras campañas en la Primera RFEF. Será la manera de acabar luchando por el ascenso a Segunda División, categoría a la que la entidad ferrolana aspira a llegar más pronto que tarde para, de esta manera, demostrar el crecimiento del Racing a lo largo de los últimos cursos.

Así que a partir de ahora la dirección de fútbol de la sociedad anónima deportiva ferrolana se esmerará en componer una plantilla que luche por quedar lo más arriba posible en la categoría de bronce del fútbol nacional. Confirmadas las renovaciones de Álvaro Ramón y Fabio González, la escuadra que va a dirigir Javi Vázquez ta cuenta con doce efectivos de cara a la campaña cuya preparación va a comenzar dentro de un mes en Ferrol.